116 triệu bảng, Wirtz vẫn mất tích ở Anfield

Khi Liverpool chi ra 116 triệu bảng để đưa Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen về Anfield, giới mộ điệu mặc nhiên coi đó là thương vụ định hình lại tuyến giữa của đội bóng áo đỏ. Wirtz có khả năng sáng tạo phi thường, là trái tim trong lối chơi của Leverkusen - nhà vô địch Bundesliga 2023/24.

Nhưng chỉ sau vài tuần khoác áo Liverpool, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Chưa bàn thắng hay kiến tạo, và áp lực khổng lồ từ chính mức giá kỷ lục đang đè nặng lên cầu thủ 22 tuổi.

Cái giá của sự kỳ vọng

Ở Leverkusen, Wirtz là "ông chủ nhỏ" trong mọi đường bóng, nơi mọi pha phối hợp đều xoay quanh anh. Nhưng ở Liverpool, Wirtz phải hòa nhập vào một tập thể vốn vận hành trơn tru, với những ngôi sao như Szoboszlai, Mac Allister hay Salah.

Premier League khắc nghiệt ở chỗ, cầu thủ không chỉ cần tài năng, mà phải thích ứng ngay lập tức với tốc độ và thể chất. Chính điều đó khiến Wirtz lạc nhịp. Anh vẫn chơi bóng gọn gàng, có những pha xử lý thông minh, nhưng thiếu những con số cụ thể - bàn thắng và kiến tạo - để làm dịu đi cơn khát thành tích từ CĐV và truyền thông Anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Germany, Wirtz thẳng thắn chia sẻ sự bức bối: "Tôi không muốn liên tục nghe câu ‘hãy cho mình thêm thời gian’. Tôi chỉ cố gắng làm tốt hơn mỗi lần ra sân". Đằng sau phát biểu ấy là tâm lý của một cầu thủ ý thức rõ giá trị bản thân. Anh không chấp nhận né tránh, càng không muốn được bao bọc bởi những lời động viên quen thuộc.

Với cầu thủ trẻ từng bùng nổ ở Bundesliga, khái niệm "thời gian thích nghi" nghe có vẻ sáo rỗng. Anh muốn chứng minh bằng hành động, và đó là điểm đáng khen trong tính cách của Wirtz: khát khao tự vượt lên chính mình.

Vị trí nào cho Wirtz?

HLV Arne Slot rõ ràng cũng đứng trước bài toán khó. Ông chiêu mộ Wirtz để bổ sung sức sáng tạo ở vai trò số 10, nhưng Szoboszlai lại tỏa sáng trong trận derby Merseyside ở vị trí này. Trong khi đó, Cody Gakpo ở cánh trái chơi mờ nhạt, mở ra khả năng Slot sẽ thử nghiệm Wirtz dạt biên, nơi anh từng nhiều lần đảm nhiệm tại Leverkusen.

Điều này không chỉ là bài toán chiến thuật, mà còn là cách để giúp Wirtz thoát khỏi áp lực ở trung lộ - nơi mọi đường bóng và kỳ vọng dồn nén dễ khiến một tân binh "ngạt thở".

Sự khác biệt càng rõ khi so sánh với Hugo Ekitike. Tiền đạo Pháp ghi bàn quyết định ở Carabao Cup, bất chấp để lại hình ảnh xấu với chiếc thẻ đỏ "ngu ngốc" vì ăn mừng cởi áo. CĐV vẫn dễ dàng nhớ tới pha lập công hơn là lỗi kỷ luật. Trong khi đó, Wirtz chơi tròn vai nhưng thiếu dấu ấn rõ rệt, dẫn tới tình cảnh bị hoài nghi nhiều hơn ca ngợi.

Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục, cũng trải qua giai đoạn làm quen khó khăn, nhưng hiện tại dần cho cảm giác trở thành mũi nhọn chính. Wirtz cần nhìn vào điều này để tin rằng con đường hòa nhập với Liverpool không chỉ chông gai, mà còn có cơ hội để bật lên mạnh mẽ.

Liverpool sắp bước vào chuỗi trận đầy thử thách khi làm khách trên sân Crystal Palace ở Premier League và hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Galatasaray tại Champions League. Đây là khoảng thời gian Arne Slot cần sự tỏa sáng của các tân binh, và Wirtz - với mức giá 116 triệu bảng - không thể mãi im tiếng.

Một bàn thắng, một pha kiến tạo, thậm chí chỉ là màn trình diễn đủ để tạo nên khác biệt cũng có thể là bước ngoặt. Bởi trong môi trường Premier League, đôi khi chỉ một khoảnh khắc bùng nổ là đủ để xoay chuyển cả bầu không khí xung quanh một cầu thủ.

Wirtz hiện thân cho nghịch lý bóng đá hiện đại. Ở đó, giá trị chuyển nhượng có thể biến thành gánh nặng thay vì tấm áo choàng danh giá. Nhưng với bản lĩnh từng thể hiện ở Bundesliga, cộng thêm khát khao không chấp nhận "chờ đợi", Wirtz hoàn toàn có thể biến áp lực thành động lực.

Anfield vẫn đang đợi một khoảnh khắc chứng minh 116 triệu bảng không phải là sai lầm, mà là khoản đầu tư cho một ngôi sao tương lai. Và chỉ có chính Wirtz mới là người viết tiếp câu chuyện ấy, bằng đôi chân và sự sáng tạo của mình.