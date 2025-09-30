Leverkusen châm ngòi tranh luận về trần lương cầu thủ

Trong bối cảnh Premier League ngày càng áp đảo về tài chính, Giám đốc điều hành Bayer Leverkusen, Fernando Carro gây chú ý khi kêu gọi áp dụng trần lương quốc tế cho cầu thủ.

Thu nhập của các cầu thủ chơi bóng tại Đức thua xa Premier League.

Phát biểu tại hội thảo Bloomberg Future of Finance ở Frankfurt, Carro thẳng thắn cảnh báo: “Premier League đang cố gắng trở thành sản phẩm số một ở châu Âu, thậm chí vượt trên cả Champions League. Chúng ta phải đấu tranh cho một trần lương quốc tế”. Ông nhấn mạnh, chỉ khi được áp dụng trên phạm vi toàn cầu và mang tính tuyệt đối, biện pháp này mới phát huy hiệu quả.

Hiện nay, UEFA có cơ chế kiểm soát chi tiêu đội bóng dựa trên doanh thu, trong khi một số giải VĐQG như La Liga cũng áp dụng trần lương riêng. Tuy nhiên, sự chênh lệch vẫn ngày càng rõ rệt.

Báo cáo gần nhất của UEFA cho thấy Premier League thu về hơn 7,1 tỷ euro trong mùa 2023/24, gấp đôi so với 3,6 tỷ euro mà Bundesliga tạo ra. Khoảng cách này khiến nhiều đội bóng ngoài nước Anh ngày càng hụt hơi trong cuộc đua ở cúp châu Âu.

Carro thừa nhận bản thân vốn phản đối các quy định cứng nhắc, nhưng trong trường hợp này, ông cho rằng đó là “điều buộc phải làm” để bảo vệ tính cân bằng và tương lai của Champions League.

Đề xuất của CEO Leverkusen ngay lập tức thổi bùng lên cuộc tranh luận lớn: Liệu bóng đá châu Âu đến lúc phải chấp nhận một cơ chế kiểm soát lương toàn cầu, hay đây chỉ là giấc mơ xa vời trong bối cảnh Premier League vẫn nắm lợi thế tuyệt đối về nguồn thu?