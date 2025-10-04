VAR cứu Sesko, Sunderland tức giận vì mất phạt đền

Tối 4/10, Benjamin Sesko có tình huống cao chân khi tranh chấp với Trai Hume bên phía Sunderland trong vùng cấm MU ở trận đấu thuộc vòng 7 Premier League.

Tình huống tạo tranh cãi của Sesko.

Phút bù giờ hiệp một trên sân Old Trafford, Sunderland đưa bóng vào khu vực cấm địa MU, Hume băng vào định khống chế nhưng Sesko giơ cao chân cản phá. Hume ngã xuống sân, còn các cầu thủ Sunderland phản ứng dữ dội. CĐV MU lo lắng khi trọng tài kiểm tra VAR.

Tuy nhiên, không có penalty cho Sunderland. Hình ảnh quay chậm cho thấy Hume ngã sau khi bị bóng chạm vào người, không phải do tác động trực tiếp từ Sesko. Thay vì phạt đền, trọng tài cho Sunderland hưởng phạt góc, trong khi tiền đạo người Slovenia được xác nhận không phạm lỗi.

Quyết định khiến khán đài đội khách bùng nổ phản ứng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Sunderland bày tỏ sự thất vọng, trong khi fan MU kêu gọi lời xin lỗi dành cho Sesko vì vội quy kết tiền đạo này phạm lỗi.

Bình luận trên Sky Sports, trọng tài Mike Dean nhận định: "Với tôi, hoàn toàn không có va chạm nào giữa Sesko và cầu thủ Sunderland. Nhưng đáng lẽ VAR không nên gọi trọng tài ra xem lại màn hình. Tình huống ấy phải được kết luận ngay lập tức".

Phóng viên Adam Bate của Sky Sports có mặt tại Old Trafford cũng đồng tình: "Nhìn thoáng qua, có vẻ Sesko giơ chân quá cao, nhưng thực tế chỉ chạm nhẹ vào vai đối phương, hoàn toàn không phải vào mặt. Chính trái bóng mới là thứ đập vào mặt Hume. Chỉ chi tiết đó thôi cũng đủ để VAR không cho phạt đền".

Trong 45 phút hiệp một, MU chơi hay hơn và có 2 bàn dẫn trước Sunderland do công của Mason Mount và Sesko.