Lampard tạo kỳ tích

HLV Frank Lampard tiếp tục tạo dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt Coventry City có khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử CLB tại Championship.

Lampard giúp Coventry chơi bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-1 trước Portsmouth rạng sáng 23/10, Coventry đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 11, với 7 chiến thắng và 4 trận hòa, giành 25 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng Championship, hơn đội xếp sau Middlesbrough 4 điểm.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Coventry City bất bại trong 11 trận mở màn mùa giải. Chuỗi trận này bắt đầu từ trận hòa Hull City ở vòng khai mạc, trước khi đội thi đấu bùng nổ với các chiến thắng đậm trước Derby County và QPR, ghi tổng cộng 12 bàn thắng chỉ trong hai trận.

Kể từ cuối tháng 9, đội bóng của Lampard duy trì phong độ ổn định với 5 trận thắng liên tiếp, trong đó Brandon Thomas-Asante nổi bật với cú đúp vào lưới Portsmouth.

Mùa trước, Lampard giúp Coventry cán đích ở vị trí thứ 5 nhưng thất bại trong vòng play-off thăng hạng. Bước sang mùa 2025/26, chiến lược gia 47 tuổi đặt mục tiêu giành suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League. Coventry sẽ hướng đến việc kéo dài chuỗi bất bại khi đối đầu Watford vào cuối tuần này.

Thành công của Lampard chủ yếu đến từ việc khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ hiện có. Với lối chơi tấn công bùng nổ cùng sự ổn định trên mọi tuyến, “Sky Blues” đang cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng Premier League mùa tới.

