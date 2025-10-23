Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ môn đầu tiên được chấm 10 điểm mùa này

  • Thứ năm, 23/10/2025 05:44 (GMT+7)
Rạng sáng 23/10, thủ môn Guglielmo Vicario đi vào lịch sử trong trận hòa 0-0 của Tottenham Hotspur trên sân Monaco ở vòng phân hạng Champions League.

Người gác đề của Tottenham Hotspur trở thành thủ môn người Italy đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 10/10 trên Sofascore trong một trận đấu tại UEFA Champions League. Trong trận hòa 0-0 trước AS Monaco, Vicario có màn trình diễn xuất thần, góp phần quan trọng giúp Spurs giành được một điểm quý giá trên sân khách.

Với số điểm tuyệt đối 10/10, Vicario cũng trở thành thủ môn đầu tiên đạt được đánh giá hoàn hảo này trong một trận đấu tại Champions League 2025/26. Tính trong top 5 giải hàng đầu châu Âu, Vicario cũng là thủ môn đầu tiên nhận điểm tuyệt đối.

Thống kê của Vicario trước Monaco cực kỳ ấn tượng khi có 8 lần cứu thua, ngăn chặn tỷ lệ bàn thua kỳ vọng lên tới 2,68 (xG). Thủ môn 29 tuổi cũng cho thấy sự dứt khoát trong việc cắt bóng và phán đoán tình huống khi không mắc bất cứ sai lầm nào.

Vicario gia nhập danh sách ưu tú gồm chỉ 4 thủ môn giữ sạch lưới với 8 lần cứu thua trở lên trong một trận đấu tại Champions League cho các đội bóng Anh trong 10 mùa giải gần đây. Trước anh, chỉ có Alisson Becker (Liverpool), Nick Pope (Newcastle United) và David De Gea (Manchester United) từng đạt được kỳ tích này.

Màn trình diễn của Vicario không chỉ giúp Tottenham đứng vững trước sức ép từ Monaco mà còn khẳng định anh là một trong những thủ môn hay nhất Premier League hiện nay. Trận đấu này là minh chứng cho phong độ ổn định của Vicario kể từ khi gia nhập Tottenham từ Empoli vào năm 2023. Với khả năng phản xạ nhanh nhạy, sự điềm tĩnh và kỹ năng chơi chân tốt, Vicario đang trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của Spurs.

