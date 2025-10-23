Kane phá kỷ lục, vượt Messi và Ronaldo

Rạng sáng 23/10, Harry Kane ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Club Brugge.

Harry Kane thăng hoa rực rỡ trong màu áo Bayern Munich.

Trên sân nhà Allianz Arena ở vòng phân hạng Champions League, Kane ghi dấu ấn lịch sử trong màu áo Bayern Munich với pha lập công ở phút 14. Anh trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 20 bàn thắng trong một mùa giải, vượt qua hai huyền thoại bóng đá Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Với 20 pha lập công chỉ sau 12 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/26, Kane thiết lập một kỷ lục chưa từng có ở bóng đá đỉnh cao châu Âu, khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới phải kinh ngạc. Trước đây, Lionel Messi cần đến 17 trận để đạt được 20 bàn thắng trong ba mùa giải khác nhau, trong khi Ronaldo nhanh nhất là 13 trận ở mùa giải 2014/15.

Tuy nhiên, thành tích của Kane vượt xa cả hai siêu sao này, khẳng định vị thế của anh là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Phong độ bùng nổ của Kane không chỉ là minh chứng cho tài năng cá nhân mà còn cho thấy sự hòa nhập hoàn hảo của anh trong lối chơi tấn công của Bayern Munich.

Cầu thủ người Anh liên tục ghi bàn ở Bundesliga, Champions League và các giải đấu cúp quốc nội, trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ đối phương. Thành tích này của Kane cũng là nguyên nhân chính giúp Bayern duy trì phong độ hoàn hảo hiện tại, khi toàn thắng từ đầu mùa.