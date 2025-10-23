Sao trẻ Brazil đi vào lịch sử Chelsea

Rạng sáng 23/10, Estevao ghi bàn giúp Chelsea vùi dập Ajax 5-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Estevao lập kỷ lục.

Phút 17, Marc Guiu tận dụng tình huống làm tường của Wesley Fofana để dứt điểm tung lưới Ajax, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng này đưa Guiu vào lịch sử Chelsea với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League (19 tuổi, 291 ngày).

Tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ nắm giữ kỷ lục trong hơn nửa giờ đồng hồ. Đến phút 45+8, Chelsea được hưởng phạt đền. Cơ hội được trao cho Estevao và sao trẻ người Brazil không bỏ lỡ để ghi tên lên bảng tỷ số.

Theo Opta, Estevao (18 tuổi, 181 ngày) phá kỷ lục của Guiu, chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB Tây London ở Champión League.

Trong ngày tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Chelsea vẫn dễ dàng đánh bại Ajax. Trong hiệp một, đại diện Premier League còn có thêm 2 bàn thắng, lần lượt do công của Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Những gì Ajax làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi Wout Weghorst.

Cách biệt an toàn giúp HLV Enzo Maresca thoải mái điều chỉnh nhân sự. Chủ nhà dùng đến 5 quyền thay người trong hiệp hai nhưng cơ hội không đến với Alejandro Garnacho. Phút 48, tiền đạo sinh năm 2006, Tyrique George ghi bàn ấn định thắng lợi 5-1 cho "The Blues".

Chelsea thắng trận thứ 2 liên tiếp tại Champions League để vươn lên thứ 11 ở vòng phân hạng. Đối thủ tiếp theo của nhà vô địch Club World Cup vào ngày 4/11 sẽ là Qarabag.

Bảng xếp hạng Champions League.

