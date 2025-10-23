Cựu tiền đạo MU đổ máu

Tiền đạo Wout Weghorst của Ajax trải qua một hiệp đấu ác mộng trong trận thua Chelsea 1-5 tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/10.

Weghorst dính chấn thương.

Phút 33 trên sân Stamford Bridge, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chelsea, Weghorst va chạm mạnh với trung vệ Tosin Adarabioyo trong một pha không chiến. Cú va chạm khiến cầu thủ người Hà Lan ngã xuống sân với vết rách lớn trên đầu, máu chảy nhiều khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân.

Sau vài phút được chăm sóc, Weghorst được HLV John Heitinga cho trở lại sân. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tiền đạo 33 tuổi lại gây họa khi trong một tình huống lùi về phòng ngự, anh phạm lỗi với Enzo Fernandez trong vùng cấm, khiến Ajax phải chịu quả phạt đền. Chính Fernandez là người thực hiện thành công cú đá, nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea.

Weghorst có ngày thi đấu đáng quên. Ảnh: Reuters.

Cơn ác mộng của Weghorst chưa dừng lại ở đó. Cuối hiệp một, khi Chelsea được hưởng quả phạt đền thứ ba, chân sút cao 1,97 m này còn nhận thẻ vàng vì cố tình trì hoãn tình huống đá phạt của đối phương. Tài năng 18 tuổi Estevao của Chelsea thực hiện cú sút hoàn hảo, nâng tỷ số lên 4-1 cho “The Blues”.

Sau trận, cổ động viên Chelsea không tiếc lời chế giễu Weghorst, gọi anh là “phiên bản tệ hơn của Andy Carroll” vì phong độ yếu kém và chuỗi sai lầm liên tiếp.

Trước đó, Weghorst là người ghi bàn duy nhất cho Ajax trên chấm phạt đền ở phút 33 trước Chelsea. Đó cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của anh trong cả trận. Tiền đạo cao 1,97 m này hoàn toàn bị hàng thủ Chelsea kiềm tỏa và không tạo đủ sức ép lên khung thành đối phương.

Trong quá khứ, Weghorst từng thi đấu cho MU trong vòng nửa năm theo dạng cho mượn, ghi 2 bàn sau 31 trận.

