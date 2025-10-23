Garnacho vỡ mộng ở Chelsea

Tiền vệ Alejandro Garnacho ngồi ngoài trong chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/10.

Garnacho thể hiện mờ nhạt tại Chelsea. Ảnh: Reuters.

HLV Enzo Maresca quyết định sử dụng bộ ba tấn công Jamie Gittens, Marc Guiu và Estevao trước Ajax. Cả ba cầu thủ này đều in dấu giày vào các bàn thắng, góp phần giúp “The Blues” giành chiến thắng thuyết phục trên sân Stamford Bridge.

Với Garnacho, anh ngồi dự bị suốt cả trận. Trước đó, tiền vệ người Argentina đá chính nhưng chỉ thi đấu 45 phút trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Nottingham Forest ở Premier League hôm 18/10.

Ở trận đấu đó, những con số thống kê từ Sofascore phần nào lý giải quyết định thay người sớm của HLV Maresca. Garnacho thể hiện mờ nhạt khi không có cú sút hay đường chuyền quyết định nào, mất bóng tới 6 lần, chỉ thực hiện thành công 1 pha rê dắt, và gần như không tạo ra ảnh hưởng trong khâu tấn công.

Kể từ khi gia nhập Chelsea, chân sút 21 tuổi vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường - hiệu suất đáng báo động đối với một cầu thủ tấn công được kỳ vọng tạo đột biến.

Sau trận đấu với Ajax, vị trí của Garnacho càng bị đe dọa nghiêm trọng bởi màn trình diễn ấn tượng của Jamie Gittens. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Garnacho hoàn toàn có thể bị gạt khỏi đội hình chính, và tương lai tại Stamford Bridge sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

'Gã điên' Diego Costa Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.