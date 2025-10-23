Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV nổi giận với Salah

  • Thứ năm, 23/10/2025 04:53 (GMT+7)
Ngôi sao người Ai Cập bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận thắng 5-1 của Liverpool trước Frankfurt ở vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 23/10.

Phút 90 trận đấu trên sân Deutsche Bank Park, Liverpool có đợt tấn công sắc bén. Mohamed Salah nhận bóng ở góc hẹp. Ở phía trong, Florian Wirtz đã chọn được vị trí thuận lợi và chỉ chờ thực hiện một pha đệm bóng vào lưới trống.

Thay vì chuyền cho đồng đội người Đức, Salah lại dứt điểm và bị thủ môn đội chủ nhà cản phá. Wirtz tỏ rõ sự thất vọng khi không thể ghi bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Salah không chuyền cho Wirtz.

Trên mạng xã hội, CĐV đội bóng vùng Merseyside cũng không hài lòng với pha xử lý cá nhân của Salah. "Đã đến lúc Salah rời đi", một fan bình luận. "Salah làm hỏng ngày thi đấu tốt của Wirtz", fan thứ 2 chỉ trích. "Hãy bán anh ta sang Saudi Arabai ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông", một fan viết.

Wirtz vẫn chưa thể giải cơn khát ghi bàn kể từ khi gia nhập Liverpool. Dù vậy, anh ghi dấu ấn với cú đúp kiến tạo trước Frankfurt. Phút 66, bản hợp đồng 125 triệu euro căng ngang để Cody Gakpo nâng tỷ số lên 4-1, trước khi chuyền cho Dominik Szoboszlai ấn định thắng lợi 5-1 cho đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Về phía Salah, cầu thủ người Ai Cập nối dài chuỗi phong độ thất vọng khi không ghi bàn trong 5 lần ra sân gần nhất.

Liverpool chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng tưng bừng, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở vòng tiếp theo diễn ra vào ngày 4/11, thầy trò HLV Slot sẽ trở về sân nhà Anfield để tiếp đón Real Madrid.

Bảng xếp hạng Champions League.

