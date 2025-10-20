Liverpool trả giá cho hợp đồng vàng

Salah và Van Dijk từng là biểu tượng của Liverpool, nhưng nay trở thành gánh nặng khi sa sút phong độ, biến những bản hợp đồng "vàng" vừa ký thành dấu hỏi lớn.

Salah mùa này không còn sắc bén như thường thấy.

Mùa hè năm ngoái, Liverpool quyết định giữ chân hai trụ cột bằng những bản hợp đồng kếch xù. Ở đó, Salah nhận mức đãi ngộ trị giá tới 50 triệu bảng đến năm 2027, còn Van Dijk hưởng lương 350.000 bảng/tuần – thuộc nhóm cao nhất Premier League.

Khi ấy, giới chủ Anfield được ca ngợi vì bảo vệ giá trị biểu tượng. Giờ đây, cùng với chuỗi trận thất vọng, quyết định ấy bắt đầu trở thành gánh nặng.

Salah mất bản năng, Van Dijk mất tốc độ

Thất bại 1-2 trước MU thuộc vòng 8 Premier League hôm 19/10 là bức tranh thu nhỏ cho sự sa sút của cả hai. Ngay phút đầu tiên, Van Dijk phản xạ chậm chạp, để Amad Diallo thoải mái chuyền bóng cho Bryan Mbeumo ghi bàn. Cuối trận, Salah – trong tư thế thuận lợi – sút chệch cột thay vì dứt điểm dứt khoát hoặc chuyền cho đồng đội Florian Wirtz.

Đó không phải khoảnh khắc cá biệt. Suốt nhiều tuần qua, Salah thi đấu thiếu sắc bén, xử lý vội vàng và gần như đánh mất bản năng sát thủ từng khiến Premier League khiếp sợ. Tiền đạo 33 tuổi chỉ có một bàn thắng từ bóng sống trong 7 trận gần nhất, và không còn mang dáng dấp của cầu thủ từng góp dấu 50 bàn thắng trong mùa giải đỉnh cao.

Van Dijk, 34 tuổi, cũng đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Anh mất đi một nhịp tốc độ, xử lý chậm và nhiều pha phòng ngự thiếu quyết liệt. Tình huống đứng nhìn Diallo kiến tạo cho Mbeumo như thể trung vệ người Hà Lan nghĩ rằng “khí chất” quá khứ đủ để anh khống chế mọi đối thủ – một ảo tưởng nguy hiểm.

Van Dijk giờ bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác.

Roy Keane, người luôn thẳng thắn, không ngần ngại chỉ trích Van Dijk: “Anh ta ký hợp đồng lớn rồi để đội thủng lưới liên tục. Nếu là đội trưởng, anh phải nhìn lại mình. Hai năm trước, chúng ta chỉ trích MU ‘đổ bê tông’ ở đây. Giờ họ ghi hai bàn năm nay, hai bàn năm ngoái, và Van Dijk vẫn là trung vệ. Hãy nhìn vào gương và tự hỏi mình còn giúp gì được cho đội bóng không?”.

Phát biểu ấy nghe phũ phàng, nhưng không sai. Khi sự tự tin biến thành chủ quan, cả Van Dijk lẫn Salah đều đang rơi vào “vùng trũng” nguy hiểm của sự nghiệp - nơi kinh nghiệm không còn đủ để bù đắp cho thể lực và phản xạ đã hao mòn.

Cái giá của hợp đồng vàng

Liverpool không phải CLB đầu tiên trả giá cho sự trung thành. Marcus Rashford từng ghi 30 bàn cho Man United rồi sa sút sau khi ký hợp đồng mới trị giá 325.000 bảng/tuần. Mesut Ozil cũng trở nên hờ hững sau khi được Arsenal nâng lương lên 350.000 bảng/tuần năm 2018.

Những con số khổng lồ đôi khi trói chặt cầu thủ hơn là khích lệ họ. Salah và Van Dijk có thể chưa rơi vào trạng thái “buông bỏ”, nhưng thật khó phủ nhận rằng phong độ của họ không còn tương xứng với mức lương khủng hiện tại. Ngoài Messi và Ronaldo, rất hiếm cầu thủ ngoài 33 tuổi duy trì đẳng cấp đủ để biện minh cho hợp đồng kiểu này.

Salah không còn trẻ.

Arne Slot, người đang nắm quyền ở Anfield, vẫn cố tỏ ra bình thản. “Sau những trận như thế này, mọi người hay soi vào các cá nhân. Lúc đầu là tân binh, giờ là Salah”, ông nói.

Nhưng số liệu không biết nói dối. Salah đã trải qua chuỗi trận dài nhất mà không ghi bàn ngoài penalty, và có cùng số bàn tại Anfield như… Harry Maguire. Van Dijk thì để mất người nhiều hơn bao giờ hết, xử lý chậm và thiếu chính xác.

Không ai ở Liverpool muốn quay lưng với hai biểu tượng đã mang về vinh quang, nhưng Slot đang phải đối diện một thực tế khó khăn. Ở đó, những “linh hồn” của kỷ nguyên Jurgen Klopp đang dần trở thành gánh nặng cho hành trình mới.

Liverpool từng sống nhờ Salah và Van Dijk – nay, chính họ có thể là rào cản khiến đội bóng chững lại. Và nếu Slot dám đưa ra quyết định mạnh tay, đó có thể là bước ngoặt để Anfield thật sự bắt đầu một chu kỳ mới.