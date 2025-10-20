Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

Pha dâng cao phòng ngự của De Ligt.

Phút 20 trên sân Anfield, De Ligt gây sức ép với một cầu thủ Liverpool ngay tại khu vực giữa sân, khiến khán giả bất ngờ bởi cầu thủ người Hà Lan vốn được xếp đá trung vệ lệch phải trong đội hình MU.

Pha pressing quyết liệt của De Ligt lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: "Hãy nhìn cách De Ligt phòng ngự, các cầu thủ MU cũng nên quyết liệt như vậy". Người hâm mộ khác nhận xét: "Pha phòng ngự điên rồ". Một fan khác lên tiếng: "Cho phép một trung vệ chạy lên tận giữa sân để phòng ngự, Amorim chấp nhận rủi ro và có chiến thắng".

Thống kê chỉ ra De Ligt đang là trung vệ có số lần thắng trong các pha tranh chấp nhiều nhất tại Premier League mùa này (37 lần). Đây là minh chứng rõ ràng cho phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Phát biểu sau trận đấu, De Ligt tự tin chia sẻ về chiến thuật của MU: “Chúng tôi biết Liverpool có những điểm yếu, đặc biệt là ở hai cánh hậu vệ. Đó là nơi chúng tôi tập trung khai thác”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, MU giành trọn 3 điểm tại Anfield, đồng thời cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League dưới thời Amorim.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.