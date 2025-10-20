Bức ảnh gây sốt của Mbeumo

Trong chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool ở vòng 8 Premier League đêm 19/10, tiền đạo Bryan Mbeumo gây chú ý vì khoảnh khắc thú vị bên ngoài đường biên.

Mbeumo ngã vào nhóm CĐV Liverpool.

Trong một pha nỗ lực tranh chấp, Mbeumo mất thăng bằng và ngã nhào vào khu vực khán đài, ngay chỗ tập trung đông cổ động viên Liverpool. Tình huống bất ngờ khiến các fan phản ứng rất nhanh. Người thì cố giữ lấy chân, người đưa tay đỡ, thậm chí có khán giả còn tranh thủ ghi hình khoảnh khắc thú vị.

Tình huống của Mbeumo lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành chủ đề chế ảnh và bình luận sôi nổi. Một số CĐV còn hài hước cho rằng: “Liverpool đã có thêm 12 cầu thủ trên sân, với Mbeumo bị fan giữ lại”. Một tài khoản khác viết: “Liverpool đang cố ngăn Mbeumo ghi thêm bàn nữa cho MU à”.

Không chỉ gây sốt vì cú ngã, Mbeumo còn để lại dấu ấn chuyên môn ở trận gặp Liverpool. Anh chỉ mất 62 giây để mở tỷ số trận đấu, góp phần vào chiến thắng 2-1 của "Quỷ đỏ" ngay tại Anfield.

Sau trận đấu, Mbeumo chia sẻ đầy tự tin: “Ghi bàn ngay trước mặt các CĐV Liverpool và khiến họ im lặng, đó là cảm giác rất tuyệt”.

Tính từ đầu năm 2025, ngôi sao của MU trực tiếp góp dấu giày vào 18 bàn thắng tại Premier League, kém mỗi Erling Haaland và Mohamed Salah. Điều này minh chứng cho phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh tại giải đấu số 1 nước Anh.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.