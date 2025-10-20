MU nên trao lại băng đội trưởng cho Maguire

MU thắng Liverpool ở Anfield lần đầu tiên sau 9 năm với dấu ấn lớn của Harry Maguire. Anh thể hiện bản lĩnh thực thụ, xứng đáng hơn cả Bruno Fernandes với tấm băng đội trưởng.

Maguire ghi bàn quý như vàng tại Anfield.

Khi MU chi 80 triệu bảng để chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City vào tháng 7/2019, đó là kỷ lục thế giới cho một hậu vệ. Chỉ 6 tháng sau khi cập bến Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cho Maguire băng đội trưởng – một quyết định gây tranh cãi nhưng cũng cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban huấn luyện.

Băng đội trưởng như đeo gông

Tuy nhiên, vinh quang đi cùng áp lực. Việc một tân binh nhanh chóng được trao trọng trách lớn khiến Maguire trở thành tâm điểm soi xét. Mỗi sai lầm nhỏ của anh bị phóng đại, bị cắt ghép, trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Anh đến Old Trafford trong bối cảnh MU sa sút và chìm trong khủng hoảng. Dễ hiểu khi Maguire trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thất bại, vật tế thần ở mọi trận thua. Những tiếng la ó trên khán đài, những dòng chỉ trích cay nghiệt từ truyền thông dường như đổ dồn về một người – đội trưởng Maguire.

Giai đoạn 2020/22 là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp. Thống kê cho thấy Maguire thắng gấp đôi số pha tranh chấp so với số lần thua trong mùa 2020/21, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn để lọt lưới tới 57 bàn, nhiều nhất kể từ mùa 1978/79. Anh bị coi là kẻ chậm chạp, thiếu nhạy bén, và không xứng đáng mang băng đội trưởng. Năm 2022, khi HLV Erik ten Hag tiếp quản đội bóng, Maguire gần như bị gạt ra khỏi đội hình chính, chỉ ra sân 8 trận tại Premier League.

Maguire từng đến MU với bao kỳ vọng.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng đến vào tháng 7/2023, khi Ten Hag tước băng đội trưởng của Maguire – một động thái được xem là hạ nhục công khai. Đã có lúc tưởng chừng anh sẽ rời MU, khi West Ham United gửi đề nghị 30 triệu bảng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Maguire chọn ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình. "Tôi rất thích chơi cho CLB này. Tôi sẵn sàng ở lại và chiến đấu vì chỗ đứng", anh khẳng định rõ tinh thần thép của một người không dễ khuất phục.

Cơ hội đến khi những chấn thương và thay đổi chiến thuật buộc Ten Hag phải xoay vòng đội hình. Maguire tận dụng từng phút có mặt trên sân để chứng minh rằng anh chưa bao giờ rời khỏi cuộc chơi. Bằng sự điềm tĩnh, khả năng chỉ huy hàng thủ và những cú đánh đầu đầy uy lực, anh dần lấy lại niềm tin từ khán giả. Tháng 12/2023, Maguire được vinh danh Cầu thủ hay nhất tháng của Premier League, trở thành hậu vệ MU đầu tiên đạt danh hiệu này kể từ thời Nemanja Vidic năm 2009.

Đáng mặt thủ lĩnh thời Amorim

Dưới thời HLV Ruben Amorim từ mùa 2024/25, Maguire trở thành nhân tố then chốt trong hệ thống ba trung vệ. Amorim đánh giá cao phong độ ổn định và tinh thần lãnh đạo thầm lặng của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với MUTV, Maguire tâm sự: "Tôi cảm thấy mình đã ở trong trạng thái tốt suốt 18 tháng qua. Có lúc tôi khó khăn thật, nhưng tôi chỉ biết cúi đầu làm việc. Tôi biết cơ hội sẽ đến – và khi nó đến, tôi phải sẵn sàng để nắm lấy". Câu nói ấy như bản tuyên ngôn cho hành trình phục sinh của một chiến binh. Và sự kiên cường ấy được đền đáp xứng đáng.

Maguire vẫn kiên cường chứng minh trước nghịch cảnh.

Ngày 19/10/2025, tại thánh địa Anfield, nơi MU không thắng trong gần một thập kỷ, Maguire đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2–1 trước Liverpool. Nhưng quan trọng hơn cả bàn thắng là cách anh chỉ huy hàng thủ trong cơn bão tấn công dữ dội của đối thủ, thể hiện bản lĩnh của một thủ lĩnh thực thụ. Dù không còn đeo băng đội trưởng, Maguire chính là thủ lĩnh tinh thần của MU, người nói ít nhưng làm nhiều, vực dậy đồng đội bằng sự gương mẫu và bản lĩnh.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người hâm mộ tin rằng Maguire mới là đội trưởng đích thực của MU, chứ không phải Bruno Fernandes. Dù là một ngôi sao sáng, có tầm ảnh hưởng lớn trong tấn công, Bruno thường đánh mất bình tĩnh khi đội bóng gặp khó khăn - những cái vung tay bực bội, những lời phàn nàn với trọng tài hay đồng đội đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Bruno là mẫu cầu thủ bùng nổ khi đội nhà kiểm soát thế trận, nhưng lại dễ lung lay khi tình hình trở nên rối ren.

Ngược lại, Maguire cho thấy hình bóng của một thủ lĩnh thật sự. Anh không cần càu nhàu trước nghịch cảnh, mà thể hiện bằng sự điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực, và thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối trong từng buổi tập. Khi đội bóng rơi vào khủng hoảng niềm tin, Maguire là người giữ vững tinh thần phòng ngự, điểm tựa cho các đồng đội trẻ.

Trong bóng đá, băng đội trưởng không chỉ là miếng vải quấn quanh tay, mà là trách nhiệm và khí chất để gánh cả tập thể trên vai. Ở khía cạnh đó, Maguire xứng đáng được xem là thủ lĩnh tinh thần số một của MU, một người đã từng bị hạ bệ nhưng vẫn đứng lên để bảo vệ màu áo đỏ bằng tất cả lòng tự trọng và kiên cường.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.