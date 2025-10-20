Chấm điểm MU sau trận thắng Liverpool

|
Senne Lammens – 7/10: Cản phá thông minh cú sút của Alexander Isak trong hiệp một. Mặc dù không thể ngăn bàn thua, Lammens vẫn cho thấy sự điềm tĩnh và phản xạ nhạy bén.
Matthijs de Ligt – 7/10: Một màn trình diễn xuất sắc khác từ De Ligt. Ít chạm bóng nhưng luôn giữ vị trí chính xác và vững chắc trong phòng ngự.
Harry Maguire – 9/10: Thống trị những pha không chiến và ghi bàn quyết định vào lưới Liverpool. Trung vệ người Anh xứng đáng được vinh danh cho pha bóng định đoạt trận đấu.
Luke Shaw – 7/10: Dù chưa đạt được trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, Shaw vẫn thực hiện những tình huống cắt bóng quan trọng giúp hạn chế sức tấn công của Liverpool.
Diogo Dalot – 6/10: Có pha dứt điểm không thành công, đồng thời không mắc sai lầm nào khi đối đầu Mohamed Salah.
Amad Diallo – 8/10: Trở thành mối đe dọa bên cánh phải và có những tình huống phối hợp nhịp nhàng với Bryan Mbeumo.
Casemiro – 7/10: Thi đấu chắc chắn ở tuyến giữa, thắng 5 pha tranh chấp trước khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chiến thuật với Salah.
Bruno Fernandes – 7/10: Chuyền xuất sắc cho Diallo dẫn đến bàn mở tỷ số, kiến tạo cho Maguire, nhưng vài lần mất bóng trong hiệp hai.
Mason Mount – 5/10: Không tận dụng cơ hội từ pha bóng hỏng của Giorgi Mamardashvili, dứt điểm vọt xà. Mount có ngày thi đấu chưa thật sự hiệu quả.
Bryan Mbeumo – 9/10: Ghi bàn xuất sắc với pha chạy chỗ thông minh. Cầu thủ người Cameroon duy trì nhịp độ trận đấu cực tốt khi gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Liverpool.
Matheus Cunha – 7/10: Làm việc miệt mài, kiểm soát bóng thông minh giúp MU bảo toàn lợi thế ở cuối trận.
Benjamin Sesko – 5/10: Dường như bị choáng ngợp với bầu không khí trận đấu nên không thể hiện được nhiều.
Manuel Ugarte – 4/10: Thay Casemiro nhưng thi đấu mờ nhạt, ít có đóng góp vào lối chơi của đội.
Patrick Dorgu – 5/10: Mắc lỗi vị trí khi Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.
Leny Yoro & Kobbie Mainoo: Vào sân muộn nên không được chấm điểm.
