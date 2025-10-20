Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chấm điểm MU sau trận thắng Liverpool

  • Thứ hai, 20/10/2025 06:25 (GMT+7)
Đêm 19/10, Bryan Mbeumo và Harry Maguire được chấm điểm cao nhất khi MU đánh bại Liverpool 2-1 trên sân Anfield thuộc vòng 8 Premier League.

Cham diem MU anh 1

Senne Lammens – 7/10: Cản phá thông minh cú sút của Alexander Isak trong hiệp một. Mặc dù không thể ngăn bàn thua, Lammens vẫn cho thấy sự điềm tĩnh và phản xạ nhạy bén.
Cham diem MU anh 2

Matthijs de Ligt – 7/10: Một màn trình diễn xuất sắc khác từ De Ligt. Ít chạm bóng nhưng luôn giữ vị trí chính xác và vững chắc trong phòng ngự.
Cham diem MU anh 3

Harry Maguire – 9/10: Thống trị những pha không chiến và ghi bàn quyết định vào lưới Liverpool. Trung vệ người Anh xứng đáng được vinh danh cho pha bóng định đoạt trận đấu.
Cham diem MU anh 4

Luke Shaw – 7/10: Dù chưa đạt được trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, Shaw vẫn thực hiện những tình huống cắt bóng quan trọng giúp hạn chế sức tấn công của Liverpool.
Cham diem MU anh 5

Diogo Dalot – 6/10: Có pha dứt điểm không thành công, đồng thời không mắc sai lầm nào khi đối đầu Mohamed Salah.
Cham diem MU anh 6

Amad Diallo – 8/10: Trở thành mối đe dọa bên cánh phải và có những tình huống phối hợp nhịp nhàng với Bryan Mbeumo.
Cham diem MU anh 7

Casemiro – 7/10: Thi đấu chắc chắn ở tuyến giữa, thắng 5 pha tranh chấp trước khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chiến thuật với Salah.
Cham diem MU anh 8

Bruno Fernandes – 7/10: Chuyền xuất sắc cho Diallo dẫn đến bàn mở tỷ số, kiến tạo cho Maguire, nhưng vài lần mất bóng trong hiệp hai.
Cham diem MU anh 9

Mason Mount – 5/10: Không tận dụng cơ hội từ pha bóng hỏng của Giorgi Mamardashvili, dứt điểm vọt xà. Mount có ngày thi đấu chưa thật sự hiệu quả.
Cham diem MU anh 10

Bryan Mbeumo – 9/10: Ghi bàn xuất sắc với pha chạy chỗ thông minh. Cầu thủ người Cameroon duy trì nhịp độ trận đấu cực tốt khi gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Liverpool.
Cham diem MU anh 11

Matheus Cunha – 7/10: Làm việc miệt mài, kiểm soát bóng thông minh giúp MU bảo toàn lợi thế ở cuối trận.
Cham diem MU anh 12

Benjamin Sesko – 5/10: Dường như bị choáng ngợp với bầu không khí trận đấu nên không thể hiện được nhiều.
Cham diem MU anh 13

Manuel Ugarte – 4/10: Thay Casemiro nhưng thi đấu mờ nhạt, ít có đóng góp vào lối chơi của đội.
Cham diem MU anh 14

Patrick Dorgu – 5/10: Mắc lỗi vị trí khi Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.
Cham diem MU anh 15

Leny Yoro & Kobbie Mainoo: Vào sân muộn nên không được chấm điểm.

Trung vệ Matthijs de Ligt tiết lộ MU đã khai thác tốt điểm yếu nơi hàng thủ Liverpool trong chiến thắng 2-1 tại Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10.

0

Matheus Cunha trở thành chìa khóa trong chiến thắng của Manchester United trước Liverpool, không chỉ bằng bàn thắng hay kiến tạo, mà bằng thứ vũ khí quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại: trí tuệ chiến thuật.

0

Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích dữ dội sau trận thua 1-2 của Liverpool trước MU tại Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10.

