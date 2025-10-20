Điểm yếu của Liverpool bị MU khai thác

Trung vệ Matthijs de Ligt tiết lộ MU đã khai thác tốt điểm yếu nơi hàng thủ Liverpool trong chiến thắng 2-1 tại Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10.

MU khai thác điểm yếu của Liverpool. Ảnh: Reuters.

Harry Maguire và Bryan Mbeumo là hai cầu thủ ghi bàn cho MU, mang về 3 điểm cho "Quỷ đỏ" ngay trên sân khách. Sau trận, De Ligt thừa nhận MU đã tận dụng tốt điểm yếu của đối thủ để có chiến thắng quan trọng.

“Chúng tôi biết Liverpool có điểm yếu ở hai hậu vệ biên. Toàn đội chuẩn bị kỹ và đặt sự tập trung ở mức cao nhất. Đây là trận đấu mà bạn buộc phải chơi với sự tập trung tuyệt đối", De Ligt nói.

Thực tế, HLV Arne Slot của Liverpool đã tung Conor Bradley và Milos Kerkez đá chính ở hai cánh, thay vì lựa chọn những cái tên quen thuộc như Jeremie Frimpong hay Andy Robertson. Điều này phần nào khiến hệ thống phòng ngự của “The Kop” bộc lộ nhiều khoảng trống để MU khai thác.

Ở bàn mở tỷ số, Mbeumo tận dụng tốt pha kiến tạo của Amad Diallo bên cánh phải. Còn ở bàn thứ hai, Bruno Fernandes cũng có pha tạt bóng ở cánh trái, tạo điều kiện để Maguire đánh đầu tung lưới Liverpool.

Với thất bại này, Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp tại Premier League, tụt lại trong cuộc đua vô địch khi bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Trong khi đó, chiến thắng giúp MU vươn lên thứ 9, chỉ kém chính Liverpool 2 điểm.

