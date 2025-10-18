Con gái Neymar khóc nức nở khi bị bóng đập trúng đầu
Hôm 16/10, Neymar và con gái gặp sự cố khi tới sân theo dõi trận thắng 3-1 của Santos trước Corinthians ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.
Hôm 16/10, Neymar và con gái gặp sự cố khi tới sân theo dõi trận thắng 3-1 của Santos trước Corinthians ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên diện áo dài, hát Quốc ca bằng tiếng Việt trong Lễ trao Quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam sáng 17/10 tại Sở Tư pháp Hà Nội.
Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn biết cách khiến cả sân Maracana nín thở khi ghi bàn giúp Fluminense thắng Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Bryan Mbeumo khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hát hò, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ MU. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhưng cũng lo ngại Roy Keane sẽ nổi đóa.
Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.
Khoảnh khắc Yassine Cheuko thực hiện pha vô lê trong một buổi tập tại Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.
Tiền vệ Brahim Diaz được các cầu thủ Congo vây lấy xin chụp ảnh sau trận thắng 1-0 của Morocco tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi rạng sáng 15/10.
Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.
Lionel Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jordi Alba sút tung lưới Atlanta United, trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami tại vòng 33 MLS sáng 12/10.