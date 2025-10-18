Đừng vội gạch tên Salah

Phong độ sa sút và tuổi tác khiến Salah bị nghi ngờ, nhưng mỗi khi bị đánh giá thấp, anh lại biết cách đáp trả - và chẳng đội bóng nào hiểu điều đó hơn Manchester United.

Salah đang chậm lại.

Tám năm qua, Liverpool định nghĩa kỷ nguyên của mình bằng cái tên Mohamed Salah. Nhưng tám tuần tới có thể là phép thử khắc nghiệt nhất của ngôi sao người Ai Cập - người đang trải qua chuỗi trận nghèo nàn hiếm thấy, khi bàn thắng dần rời xa và sức ảnh hưởng cũng phai nhạt.

Ngọn lửa chưa tắt ở Anfield

Arne Slot hiểu rõ: nếu Liverpool muốn bảo vệ ngôi vương Premier League, Salah phải trở lại là chính mình trước thềm Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng 12. Anh vẫn là “mũi giáo” không thể thay thế, dù những dấu hiệu mỏi mệt bắt đầu xuất hiện.

Thống kê không nói dối: chỉ 5 bàn trong 21 trận gần nhất cho Liverpool, và mới một bàn thắng từ bóng sống mùa này. Với Salah - người từng duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ trong tám năm liên tiếp - đó là hồi chuông cảnh báo. Nhưng những ai từng dõi theo sự nghiệp anh đều biết: cứ mỗi lần bị nghi ngờ, Salah lại bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.

“Đó là điều xảy ra với mọi tiền đạo”, cựu HLV Liverpool, Jürgen Klopp từng nói vào tháng 4/2024, khi Salah rơi vào giai đoạn trầm lắng. “Cậu ấy quá giàu kinh nghiệm để không biết cách vượt qua”. Lời nhắn ấy, dẫu thuộc về một kỷ nguyên đã khép lại, vẫn còn nguyên giá trị.

Salah từng trở lại sau nhiều sóng gió - từ cuộc cãi vã với Klopp tại West Ham, đến nỗi thất vọng sau CAN 2024. Anh vẫn là kẻ kiên định, sở hữu tinh thần thép kiểu Cristiano Ronaldo: không chấp nhận giới hạn, không cúi đầu trước tuổi tác.

Sẽ là sai lầm nếu vội gạch tên Salah.

Nếu có đội bóng nào không bao giờ muốn nghe cái tên “Salah” trong thời điểm anh bị chê bai, thì đó chính là Manchester United. Thành tích của tiền đạo Ai Cập trước “Quỷ đỏ” là cơn ác mộng thật sự: 16 bàn trong 17 trận - con số vượt xa bất kỳ cầu thủ nào từng góp mặt trong lịch sử cặp đấu này. Với Salah, đây không chỉ là một trận cầu lớn, mà là sân khấu nơi anh thường nhắc thế giới rằng mình vẫn ở đỉnh cao.

Vì thế, màn tái ngộ ở Anfield cuối tuần này mang ý nghĩa vượt xa ba điểm. Nó là dịp để Salah khẳng định rằng “thời gian” có thể khiến anh chậm lại, nhưng chưa thể đánh bại anh.

Vẫn có những yếu tố khiến phong độ của Salah bị chệch nhịp. Bi kịch về cái chết của Diogo Jota đầu mùa khiến Salah bật khóc giữa sân Anfield khi CĐV hô vang tên người đồng đội quá cố - một hình ảnh hé lộ phần con người phía sau sự lạnh lùng quen thuộc.

Về chuyên môn, Salah cũng mất đi đối tác ăn ý lâu năm Trent Alexander-Arnold, thay vào đó là chuỗi xoay tua bốn hậu vệ phải: Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai và thậm chí cả Wataru Endo.

Trong một hệ thống đang tái thiết, những mối liên kết cũ biến mất, còn những hiểu ý mới cần thời gian. Slot cũng thay đổi chiến thuật: mùa trước, ông cho phép Salah “ở lại phía trên” - không lùi sâu, tập trung cho tấn công.

Mùa này, khi hàng tiền vệ và hậu vệ phải thiếu ổn định, Liverpool trở nên mong manh hơn ở cánh phải. Và Salah, vốn chỉ làm đúng vai trò được giao, lại bị chỉ trích vì không hỗ trợ phòng ngự đủ nhiều.

Chelsea tận dụng điểm yếu đó để giành chiến thắng tại Stamford Bridge, nhưng quy chụp lỗi cho Salah là thiếu công bằng. Sai lầm thật sự của anh, nếu có, nằm ở phần sân đối phương - khi bỏ lỡ ba cơ hội ngon ăn có thể cứu vãn trận đấu.

Thời gian không chờ ai – nhưng Salah vẫn còn chương cuối

Liverpool đặt cược khi ký thêm hai năm với Salah mùa hè vừa rồi. Một bản hợp đồng đắt giá cho cầu thủ sẽ 35 tuổi khi kết thúc giao kèo - nhưng liệu có lựa chọn nào khác? Không ai ở Anfield ghi bàn nhiều hơn, ảnh hưởng hơn, hoặc tạo cảm hứng hơn Salah trong suốt tám năm qua.

Salah vẫn còn nhiều điều để cống hiến.

Nhưng giờ, câu hỏi không còn là “Salah có đáng giữ lại không” mà là “Anh sẽ còn làm được bao lâu?”. Những dấu hiệu đầu tiên của thời gian đã xuất hiện: tốc độ giảm, khả năng bứt phá không còn thường xuyên, những cú ra chân thiếu chút bén. Song điều khiến anh đặc biệt không nằm ở thể chất, mà ở tinh thần - thứ chưa bao giờ lung lay.

Slot hiểu rõ rằng quá trình chuyển giao là không thể tránh khỏi. Việc ông để Salah ngồi ngoài trong chuyến làm khách Galatasaray ở Champions League là bước đi đầu tiên cho tương lai. Liverpool đang chuẩn bị cho ngày “không Salah”, với những cái tên như Alexander Isak hay Florian Wirtz được nhắm tới như biểu tượng mới.

Vấn đề là: “ngày ấy” có thể chưa đến sớm như người ta tưởng. Salah đã quá quen với việc chứng minh thiên hạ sai. Anh có thể chậm lại, nhưng bản năng sát thủ ấy vẫn còn nguyên. Mỗi khi đối diện hoài nghi, anh lại biến nó thành nhiên liệu.

Và khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Anfield, Manchester United sẽ lại là kẻ chịu hậu quả. Vì Mohamed Salah - dù ở tuổi 33 - vẫn chưa sẵn sàng khép lại chương huy hoàng của mình