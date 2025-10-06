Tự do của Salah là rủi ro cho Liverpool

Salah vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Liverpool, nhưng quyền tự do mà anh được hưởng đang khiến đội bóng của Arne Slot phải trả giá.

Salah đang trở thành "vấn đề nhỏ" của Liverpool.

Khi một siêu sao được miễn trừ nhiệm vụ phòng ngự, điều đó không chỉ là lựa chọn chiến thuật - mà còn là phép thử cho toàn bộ cấu trúc đội bóng.

Khi “đặc quyền” trở thành điểm yếu

Không ai nghi ngờ tầm ảnh hưởng của Salah. Anh là người mở ra những khoảnh khắc đột biến, kẻ có thể xoay chuyển cục diện chỉ trong vài giây.

Nhưng chính vì vậy, Arne Slot cho Salah quyền tự do tuyệt đối ở hành lang phải - không phải lùi về, không cần đeo bám hậu vệ đối phương. Một quyết định hợp lý nếu Liverpool kiểm soát bóng phần lớn thời gian; nhưng trước những đội mạnh, đặc quyền ấy đang phản tác dụng.

Trận thua Chelsea thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10 là ví dụ điển hình. Match of the Day chỉ ra cảnh Marc Cucurella thoát xuống hoàn toàn tự do, còn Salah vẫn đứng ở phần sân đối diện.

Theo thống kê, 39% các pha tấn công của Chelsea đến từ cánh trái, tương ứng với hành lang Salah bỏ ngỏ. Đó không phải lỗi cá nhân - bởi rõ ràng Slot không hề yêu cầu anh theo kèm Cucurella. Ông chọn cách “giải phóng” Salah để giữ cho mũi nhọn của mình luôn tươi mới, sẵn sàng cho phản công.

Vấn đề là phần còn lại của Liverpool chưa sẵn sàng cho cơ chế ấy. Frimpong, Bradley hay Szoboszlai - những người trấn giữ khu vực phía sau Salah - liên tục rơi vào thế 2-đấu-1.

Khi hậu vệ phải bị kéo giãn, tuyến giữa lại không bọc lót đủ nhanh. Chỉ cần vài pha chuyển hướng thông minh, Chelsea lập tức khoan thủng hành lang này. Và khi một điểm yếu bị phơi bày ở Premier League, sớm muộn gì các đội khác cũng sẽ tận dụng.

Salah đã 33 tuổi, không thể pressing liên tục.

Liverpool dưới thời Arne Slot từng được khen ngợi vì sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát thế trận - điều mà thời Jurgen Klopp, họ thường đánh mất khi hưng phấn quá mức. Nhưng giờ đây, đội bóng ấy lại trở nên hỗn loạn. Ba trận thua liên tiếp, cùng hình ảnh hàng thủ chao đảo và tuyến giữa lúng túng, cho thấy Liverpool đã mất thăng bằng giữa tự do và kỷ luật.

Khi Ryan Gravenberch hoặc Alexis Mac Allister di chuyển sang cánh phải để hỗ trợ, khoảng trống ở trung lộ lập tức bị bỏ lại. Khi họ giữ vị trí, cánh phải lại bị khai thác. Slot đang kẹt giữa hai lựa chọn đều rủi ro: hoặc ép Salah phòng ngự, làm suy yếu sức tấn công; hoặc tiếp tục để anh đứng cao, chấp nhận lỗ hổng ở phía sau.

Điều đáng nói là Salah không phải không thể phòng ngự. Trong trận thắng Man City mùa trước, anh từng pressing không ngừng, phong tỏa hành lang phải như một hậu vệ thực thụ.

Nhưng khác biệt nằm ở ý đồ chiến thuật. Slot không muốn Salah chạy lùi 50 mét về phần sân nhà; ông cần anh chờ cơ hội ở phía trên. Và khi hệ thống phía sau chưa đủ mạnh, lựa chọn ấy khiến Liverpool dễ tổn thương.

Tình hình vẫn có thể cứu vãn

Bóng đá hiện đại luôn dành chỗ cho những cầu thủ được “giải phóng”. Lionel Messi ở Barcelona, Mbappe ở PSG (giờ là Real Madrid) hay Ronaldo ở Real Madrid đều được miễn nhiệm phòng ngự. Nhưng những đội bóng ấy có cơ chế rõ ràng để bù đắp: tiền vệ lệch phải lùi sâu, trung vệ giãn biên, hoặc toàn đội xoay trục che khoảng trống. Liverpool hiện tại chưa có điều đó.

Slot cần tìm ra giải pháp cho Salah.

Thật may, tình hình vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát. Liverpool chỉ kém Arsenal đúng một điểm, và những vấn đề này có thể được giải quyết khi các tân binh hòa nhập. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike đều chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau mùa hè thiếu chuẩn bị. Khi họ sung sức hơn, Liverpool sẽ có thêm lựa chọn để tái lập thế trận kiểm soát.

Song, Slot cần nhanh chóng tái thiết hệ thống bảo vệ cánh phải - hoặc bằng cách thay đổi vai trò của tiền vệ trung tâm, hoặc điều chỉnh vị trí của hậu vệ biên khi Salah không lùi về. Giữ đặc quyền cho siêu sao là bình thường, nhưng đội bóng phải học cách vận hành xung quanh anh.

Liverpool không khủng hoảng, nhưng đang ở giai đoạn tái thiết, nơi mọi chi tiết nhỏ đều có thể quyết định hướng đi cả mùa giải. Và nếu Slot không sớm tìm lại sự cân bằng giữa tự do cá nhân và kỷ luật tập thể, thì “đặc quyền Salah” - thứ từng là vũ khí - sẽ tiếp tục là điểm yếu lớn nhất của Liverpool trong cuộc đua vô địch.