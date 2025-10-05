Báo động với Salah

Trong hơn 90 phút thi đấu trước Chelsea, Mohamed Salah không thể hiện được tầm ảnh hưởng thường thấy, thậm chí ngôi sao người Ai Cập còn có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng.

Salah sa sút từ đầu mùa.

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi lo lắng về phong độ của anh.

Salah không thể hiện được tầm ảnh hưởng thường thấy. Anh không thắng bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào, không thực hiện thành công một pha đi bóng, và cũng không có cú sút nào trúng đích.

Với chỉ 35 lần chạm bóng, Salah là cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trong số những người thi đấu cả trận. Liverpool Echo chấm Salah 4 điểm trên thang 10, nhận xét: “Salah bỏ lỡ những cơ hội quan trọng và trông xa rời phong độ đỉnh cao”.

Tờ này còn nhấn mạnh rằng Salah đang mất nhịp thi đấu và sa sút ngay trong giai đoạn đầu mùa. Phong độ kém cỏi khiến Salah trở thành tâm điểm chỉ trích. Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, thẳng thắn phê bình màn trình diễn của Salah, cho rằng ngôi sao người Ai Cập không đủ nỗ lực trên sân.

Phát biểu trên BBC Sport, Nevin nhận xét: “Salah gần như không làm được gì. Cậu ta thậm chí không đuổi theo bóng. Đó có thể là cách chơi của cậu ấy, cần giữ sức để bùng nổ và ghi bàn. Nhưng ngay cả tấn công cậu ta cũng không mang lại bất kỳ kết quả nào".

"Ở môi trường Premier League, mọi cầu thủ đều cần làm việc chăm chỉ, và với tất cả sự tôn trọng, Salah ở thời điểm hiện tại đang thể hiện phong độ đáng báo động”, Nevin nói thêm.