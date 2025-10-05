Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Báo động với Salah

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong hơn 90 phút thi đấu trước Chelsea, Mohamed Salah không thể hiện được tầm ảnh hưởng thường thấy, thậm chí ngôi sao người Ai Cập còn có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng.

Salah sa sút từ đầu mùa.

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi lo lắng về phong độ của anh.

Salah không thể hiện được tầm ảnh hưởng thường thấy. Anh không thắng bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào, không thực hiện thành công một pha đi bóng, và cũng không có cú sút nào trúng đích.

Với chỉ 35 lần chạm bóng, Salah là cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trong số những người thi đấu cả trận. Liverpool Echo chấm Salah 4 điểm trên thang 10, nhận xét: “Salah bỏ lỡ những cơ hội quan trọng và trông xa rời phong độ đỉnh cao”.

Tờ này còn nhấn mạnh rằng Salah đang mất nhịp thi đấu và sa sút ngay trong giai đoạn đầu mùa. Phong độ kém cỏi khiến Salah trở thành tâm điểm chỉ trích. Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, thẳng thắn phê bình màn trình diễn của Salah, cho rằng ngôi sao người Ai Cập không đủ nỗ lực trên sân.

Phát biểu trên BBC Sport, Nevin nhận xét: “Salah gần như không làm được gì. Cậu ta thậm chí không đuổi theo bóng. Đó có thể là cách chơi của cậu ấy, cần giữ sức để bùng nổ và ghi bàn. Nhưng ngay cả tấn công cậu ta cũng không mang lại bất kỳ kết quả nào".

"Ở môi trường Premier League, mọi cầu thủ đều cần làm việc chăm chỉ, và với tất cả sự tôn trọng, Salah ở thời điểm hiện tại đang thể hiện phong độ đáng báo động”, Nevin nói thêm.

Hàng thủ MU khiến CĐV nổi giận

Hàng thủ lỏng lẻo suýt nữa khiến MU trả giá trong thắng lợi 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mohamed Salah Mohamed Salah Liverpool

    Đọc tiếp

    Pha phong ngu gay tranh cai cua Van Dijk hinh anh

    Pha phòng ngự gây tranh cãi của Van Dijk

    44 phút trước 07:44 5/10/2025

    0

    Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích sau tình huống để Moises Caicedo thoải mái sút tung lưới Liverpool trong thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League rạng sáng 5/10.

    Phut dien ro o Stamford Bridge hinh anh

    Phút điên rồ ở Stamford Bridge

    44 phút trước 07:44 5/10/2025

    0

    Đêm 4/10, HLV Enzo Maresca khiến Chelsea chịu thẻ đỏ thứ 4 trong 5 trận gần nhất sau màn ăn mừng đầy cảm xúc trước Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý