Hàng thủ MU khiến CĐV nổi giận

Hàng thủ lỏng lẻo suýt nữa khiến MU trả giá trong thắng lợi 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Diogo Dalot và Luke Shaw không kèm nổi tiền đạo Sunderland.

Trong một tình huống tấn công bên cánh trái của Sunderland, bóng được đưa vào vùng cấm của MU trước sự truy cản của bộ ba hậu vệ Matthijs de Ligt, Luke Shaw và Diogo Dalot. Tuy nhiên, sự chần chừ và thiếu quyết đoán trong khâu phá bóng của Shaw và Dalot suýt chút nữa tạo điều kiện để Bertrand Traore sút tung lưới Senne Lammens.

Sau tình huống này, nhiều CĐV MU tỏ ra bất bình trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "MU sẽ không bao giờ có kết quả tốt nếu còn Shaw và Dalot". CĐV khác bình luận: "Không thể tin được bộ đôi này đến giờ vẫn còn được trọng dụng". Một người hâm mộ khác nói: "Họ không phải trung vệ thực thụ và quá lóng ngóng khi không theo kèm đối thủ".

Ở trận này, Shaw đá trung vệ lệch trái, còn Dalot đảm nhiệm vai trò hậu vệ chạy cánh trái thay Patrick Dorgu. Cả hai không có màn trình diễn đáp ứng kỳ vọng của CĐV MU.

Sunderland tung ra 8 cú sút trong cả trận, nhưng chỉ 3 lần đưa bóng đi trúng đích và không ghi được bàn nào.

Với MU, Mason Mount và Benjamin Sesko là những người ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Đây cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của "Quỷ đỏ" ở Premier League mùa này.

Chiến thắng trước Sunderland giúp MU tạm vươn lên xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League sau 7 trận.

