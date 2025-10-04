Arsenal tạm thời dẫn đầu Premer League

Tối 4/10, Arsenal nhẹ nhàng đánh bại West Ham với tỷ số 2-0 để tạm thời dẫn đầu BXH Premier League sau 7 trận đấu.

Arsenal bất bại trận thứ 7 liên tiếp.

Trên sân Emirates, đội bóng của HLV Mikel Arteta nối dài mạch bất bại lên 7 trận trên mọi đấu trường, trong đó thắng tới 6. Arsenal tạm chiếm đỉnh bảng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool, trước khi nhà đương kim vô địch làm khách trên sân của Chelsea ở vòng 7 lúc 23h30 ngày 4/10.

Thầy trò HLV Mikel Arteta chơi áp đảo ngay từ đầu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp bắn phá khung thành Areola. "Pháo thủ" tạo thế trận chênh lệch đáng kể so với West Ham về số pha dứt điểm trúng đích (5-0) và phạt góc (7-1).

Phút 38, Eberechi Eze sút xa khiến thủ môn West Ham không bắt dính, Declan Rice băng vào đá bồi tung nóc lưới mở tỷ số. Sang hiệp hai, ưu thế vẫn thuộc về Arsenal. Phút 65, Diouf phạm lỗi trong vòng cấm và Arsenal được hưởng phạt đền. Bukayo Saka lạnh lùng sút 11 m vào góc phải, nhân đôi cách biệt.

Ở phần sân còn lại, hệ thống của HLV Nuno Espirito Santo chơi kín kẽ trong hiệp một nhưng sụp đổ sau bàn mở tỷ số. "Búa tạ" gần như không tạo được áp lực liên tục lên khung thành David Raya và đành chấp nhận thua trắng 2 bàn.

Với phong độ cao của hàng công và sự linh hoạt ở tuyến giữa, "Pháo thủ" cho thấy họ là thách thức với bất kỳ đối thủ nào trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, HLV Arteta có lý do để lo lắng khi Martin Odegaard và Declan Rice dính chấn thương trận này.