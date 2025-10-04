Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Viễn cảnh Henry chạy đua với Usain Bolt

  • Thứ bảy, 4/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cựu danh thủ Arsenal, Thierry Henry, từng bày tỏ quan điểm khi được đem ra so sánh với huyền thoại điền kinh Usain Bolt.

Henry nổi tiếng với tốc độ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Khi còn thi đấu, Henry nổi tiếng với những pha bứt tốc ấn tượng khiến hậu vệ đối phương “hít khói”. Theo thống kê, năm 1998, anh từng đạt vận tốc tối đa lên tới 39,2 km/h – con số khiến nhiều người liên tưởng tới các VĐV chạy 100m chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, tốc độ này còn nhanh hơn vận tốc trung bình của Usain Bolt khi lập kỷ lục thế giới tại Olympic, ở mức 37,5 km/h. Tuy nhiên, Bolt từng đạt vận tốc tối đa lên đến 44,7 km/h - mức chênh lệch đủ để khẳng định đẳng cấp khác biệt giữa hai ngôi sao thể thao.

Trong bộ phim tài liệu "La Vie Sportive" phát sóng trước thềm Olympic Paris 2024, Henry thẳng thắn thừa nhận mình sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu đối đầu nghiêm túc với các VĐV chạy nước rút.

“Bạn phải biết đâu là giới hạn của mình. Tôi chơi bóng đá, đó là một thế giới khác. Tôi không có kỹ thuật chạy chuyên nghiệp, tôi chỉ chạy bằng bản năng”, Henry nói.

Henry thừa nhận khó chiến thắng các VĐV điền kinh thực thụ. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền đạo Arsenal cũng nhấn mạnh sự khác biệt về chuyên môn giữa bóng đá và điền kinh: “Họ được đào tạo bài bản, từ kỹ thuật xuất phát, cách sải chân đến nhịp thở. Các VĐV tính toán từng bước chạy. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ về điều đó".

Henry cũng chia sẻ rằng trong bóng đá, các tình huống bứt tốc thường chỉ kéo dài khoảng 40-50 m, khác xa với chuẩn mực của một cuộc đua 100 m.

Khi được hỏi liệu anh có thể trở thành VĐV điền kinh nếu được huấn luyện đúng cách, Henry thừa nhận: “Tôi chỉ biết những gì mình đã làm. Tôi không biết liệu mình có thể trở thành một VĐV chạy nước rút hay không. Tôi chưa từng nghĩ tới điều gì ngoài bóng đá".

Henry khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng cho các VĐV Olympic – những người dành cả sự nghiệp để hoàn thiện từng bước chạy, thay vì chỉ dựa vào bản năng như anh thời đỉnh cao.

Duy Luân

Henry Usain Bolt Henry usain bolt marathon điền kinh

  • Usain Bolt

    Usain Bolt

    Usain Bolt là vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh đang giữ kỷ lục Olympic và thế giới ở các nội dung chạy 100 m (9,58 giây), 200 m (19,19 giây) và đồng đội 4 x 100 m tiếp sức (37,04 giây). Bolt trở thành nam VĐV đầu tiên đoạt HCV ở cả 3 nội dung trên tại một kỳ Olympic kể từ sau thành tích của huyền thoại Carl Lewis tại Los Angeles 1984, và cũng là nam VĐV đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục ở cả ba nội dung cao quý này tại một kỳ Thế vận hội. Do những thành tích nổi bật trên đường chạy nước rút, giới truyền thông đã đặt cho anh biệt danh "Tia chớp đen".

    Bạn có biết: Sinh ra ở một vùng nông thôn tại Jamaica, tuổi thơ của Usain Bolt gắn liền với những trận đấu cricket hay bóng đá trên những mặt sân đất.

    • Ngày sinh: 21/8/1986
    • Quê quán: Sherwood Content, Jamaica
    • Cân nặng: 94 kg
    • Chiều cao: 1.95 m

Đọc tiếp

