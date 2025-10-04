Viễn cảnh Henry chạy đua với Usain Bolt

Cựu danh thủ Arsenal, Thierry Henry, từng bày tỏ quan điểm khi được đem ra so sánh với huyền thoại điền kinh Usain Bolt.

Henry nổi tiếng với tốc độ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Khi còn thi đấu, Henry nổi tiếng với những pha bứt tốc ấn tượng khiến hậu vệ đối phương “hít khói”. Theo thống kê, năm 1998, anh từng đạt vận tốc tối đa lên tới 39,2 km/h – con số khiến nhiều người liên tưởng tới các VĐV chạy 100m chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, tốc độ này còn nhanh hơn vận tốc trung bình của Usain Bolt khi lập kỷ lục thế giới tại Olympic, ở mức 37,5 km/h. Tuy nhiên, Bolt từng đạt vận tốc tối đa lên đến 44,7 km/h - mức chênh lệch đủ để khẳng định đẳng cấp khác biệt giữa hai ngôi sao thể thao.

Trong bộ phim tài liệu "La Vie Sportive" phát sóng trước thềm Olympic Paris 2024, Henry thẳng thắn thừa nhận mình sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu đối đầu nghiêm túc với các VĐV chạy nước rút.

“Bạn phải biết đâu là giới hạn của mình. Tôi chơi bóng đá, đó là một thế giới khác. Tôi không có kỹ thuật chạy chuyên nghiệp, tôi chỉ chạy bằng bản năng”, Henry nói.

Henry thừa nhận khó chiến thắng các VĐV điền kinh thực thụ. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền đạo Arsenal cũng nhấn mạnh sự khác biệt về chuyên môn giữa bóng đá và điền kinh: “Họ được đào tạo bài bản, từ kỹ thuật xuất phát, cách sải chân đến nhịp thở. Các VĐV tính toán từng bước chạy. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ về điều đó".

Henry cũng chia sẻ rằng trong bóng đá, các tình huống bứt tốc thường chỉ kéo dài khoảng 40-50 m, khác xa với chuẩn mực của một cuộc đua 100 m.

Khi được hỏi liệu anh có thể trở thành VĐV điền kinh nếu được huấn luyện đúng cách, Henry thừa nhận: “Tôi chỉ biết những gì mình đã làm. Tôi không biết liệu mình có thể trở thành một VĐV chạy nước rút hay không. Tôi chưa từng nghĩ tới điều gì ngoài bóng đá".

Henry khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng cho các VĐV Olympic – những người dành cả sự nghiệp để hoàn thiện từng bước chạy, thay vì chỉ dựa vào bản năng như anh thời đỉnh cao.

