Tiền vệ Quang Hải bị chấn thương vai, không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu gặp Nepal vào dịp FIFA Days tháng 10.

Quang Hải tiếp tục lỡ hẹn đội tuyển Việt Nam vì đau vai.

HLV Kim Sang-sik vừa nhận tin không vui khi Quang Hải, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của tuyển Việt Nam, dính chấn thương vai và không thể góp mặt trong đợt tập trung tháng 10/2025. Đây được xem là tổn thất lớn về mặt nhân sự, bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc đang ưu tiên xây dựng lối chơi kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm cho đội tuyển.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Quang Hải gặp chấn thương vai cách đây không lâu - thời điểm CLB Công an Hà Nội thi đấu tại AFC Champions League Two. Sau khi lên đội tuyển Việt Nam và được kiểm tra y tế, các bác sĩ cho biết anh chưa có thể trạng tốt nhất, cần thêm thời gian hồi phục.

Việc vắng mặt ở đợt hội quân này nối dài chuỗi lỡ hẹn của Quang Hải với màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 nhiều lần phải nghỉ thi đấu vì căng cơ, rách cơ hoặc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, gần nhất là vào cuối tháng 9.

Thiếu vắng Quang Hải nhưng HLV Kim sẽ không gọi bổ sung nhân sự thay thế, đặt niềm tin vào danh sách đã công bố với những cầu thủ cùng vị trí như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long.

Vào ngày 4/10, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, với khoảng một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9/10.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển về trung tâm TP.HCM để thi đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10.