Quang Hải gây sốt với hình ảnh giản dị khi về nhà vợ

Mới đây, Chu Thanh Huyền chia sẻ những khoảnh khắc cùng chồng và con trai về thăm gia đình tại Sơn Tây. Trong đó, Quang Hải gây ấn tượng với hình ảnh ân cần phụ vợ dọn dẹp nhà cửa.

Đội phó của tuyển Việt Nam diện trang phục giản dị, chăm chú lau chùi tủ đồ và sắp xếp đồ đạc trong phòng khách. Dù chỉ là việc làm đơn giản, Quang Hải khiến người hâm mộ thích thú trước hình ảnh gần gũi, đời thường của mình.

Nhiều bình luận tích cực xuất hiện dưới bài đăng của nàng WAGs như “Về nhà vợ mà chăm thế này thì ai mà không thương”, “Chu Thanh Huyền đúng là có phúc lớn”, “Không chỉ giỏi đá bóng mà còn khéo sống”. Một số người thậm chí còn gọi Quang Hải là “chồng quốc dân” khi anh luôn thể hiện hình ảnh mẫu mực, biết quan tâm, chia sẻ và hoà thuận với gia đình bên vợ.

Sau lễ cưới hồi tháng 3/2024, Quang Hải không chỉ trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển quốc gia, mà còn thường xuyên ghi dấu ấn tích cực trong vai trò người chồng. Những hình ảnh anh nấu ăn, rửa bát, cho con ăn... từng nhiều lần được Chu Thanh Huyền chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng lớn tương tác.

Dù bận rộn với lịch thi đấu, Quang Hải vẫn dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ, cho thấy sự trưởng thành, trách nhiệm và lối sống kín đáo sau khi lập gia đình.

