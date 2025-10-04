Dấu chấm hết cho Gabriel Jesus

Arsenal sẵn sàng bán tiền đạo người Brazil để dọn đường cho kế hoạch chuyển nhượng mới.

Gabriel Jesus bị rao bán.

Tiền đạo người Brazil, hiện 28 tuổi, không còn được đảm bảo suất đá chính thường xuyên trong đội hình của HLV Mikel Arteta. Với mong muốn được thi đấu nhiều hơn để giữ nhịp trước thềm World Cup 2026, Jesus cân nhắc rời Emirates và Arsenal cũng sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị.

Theo Fichajes, "Pháo thủ" định giá chân sút sinh năm 1997 ở mức 30-35 triệu bảng. Đây là con số phản ánh đúng vị thế của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng vô địch Premier League.

Việc hàng công của "Pháo thủ" có nhiều ngôi sao, cộng thêm những chấn thương khiến Jesus ít được ra sân, khiến ban lãnh đạo cân nhắc việc để anh ra đi nhằm thu về ngân sách và giải phóng quỹ lương. Mỗi tuần, cựu sao Man City bỏ túi đến 265.000 bảng, con số trái ngược so với đóng góp.

AC Milan là đội bóng quan tâm nhất đến chân sút người Brazil. "Rossoneri" coi đây là cơ hội lý tưởng để bổ sung một tiền đạo giàu kinh nghiệm châu Âu, người có thể mang lại cả bàn thắng lẫn sự sáng tạo. Tuy nhiên, mức giá Arsenal đưa ra có thể trở thành thách thức về tài chính cho đội bóng Serie A.

Ngoài Milan, Everton cũng nổi lên như một bến đỗ tiềm năng. "The Toffees" rất cần tăng cường sức mạnh hàng công và Gabriel Jesus - vốn đã quen thuộc với Ngoại hạng Anh - được xem là lựa chọn phù hợp. Arsenal nhiều khả năng sẽ đồng ý để Jesus rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.