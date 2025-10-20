Van Dijk ở đâu trong khủng hoảng của Liverpool

Cựu danh thủ Roy Keane chất vấn trung vệ Virgil van Dijk sau chuỗi thành tích tồi tệ của Liverpool gần đây.

Van Dijk bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Liverpool vừa nhận thất bại 1-2 trước Manchester United ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League rạng sáng 20/10, chấm dứt chuỗi 400 ngày bất bại trên sân nhà tại giải quốc nội.

Tâm điểm chỉ trích lại đổ dồn vào đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool. Nhận định trên Sky Sports, cựu tiền vệ Roy Keane của MU thẳng thắn cho rằng Van Dijk cần xem lại chính mình và chịu trách nhiệm cho màn trình diễn dưới sức.

Keane phân tích: “Khi bạn là một trung vệ hàng đầu, vừa gia hạn hợp đồng lớn, nhưng đội bóng liên tục để thủng lưới, bạn phải tự hỏi bản thân đang làm gì. Van Dijk là thủ lĩnh, cậu ấy cần phải đưa ra tiếng nói, tạo sự chắc chắn cho hàng thủ, thay vì để mọi chuyện trôi qua như vậy".

Tình huống Van Dijk va chạm dẫn đến chấn thương của đồng đội Alexis Mac Allister ngay phút đầu tiên đã trở thành bước ngoặt. Chỉ vài giây sau, Bryan Mbeumo chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho MU, tạo tiền đề cho chiến thắng của “Quỷ đỏ” tại Anfield.

Van Dijk không thể ngăn Mbeumo ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Keane tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng ta khen ngợi MU, nhưng cũng phải đặt câu hỏi liệu Van Dijk có thực sự nỗ lực để ngăn chặn tình huống đó? Khi bạn là đội trưởng, là trung vệ số một, bạn phải cho thấy trách nhiệm với các đồng đội".

Liverpool vừa thua ba trận liên tiếp ở Premier League, khiến áp lực bủa vây đoàn quân của HLV Arne Slot. Keane lên tiếng cảnh báo: “Khi bạn là nhà vô địch, thử thách lớn nhất là duy trì phong độ ở mùa kế tiếp. Các đối thủ sẽ dồn toàn lực đánh bại bạn. MU hôm nay cho thấy sự tự tin, trong khi Liverpool lại không thể hiện được bản lĩnh".

Với tư cách là đội trưởng, Van Dijk cần nhanh chóng lấy lại phong độ và khôi phục tinh thần cho toàn đội trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

