Forlan gãy 3 xương sườn

  • Thứ hai, 20/10/2025 11:03 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Cựu danh thủ Diego Forlan nhập viện khẩn cấp vì gãy 3 xương sườn và tràn dịch phổi sau một trận đấu phong trào.

Forlan dính chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

Hôm 18/10, Forlan ra sân trong màu áo Old Boys và góp phần vào chiến thắng 4-1 trước Old Christians tại một trận đấu phong trào. Tuy nhiên, tiền đạo 46 tuổi hứng chịu một va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và ngã xuống sân trong đau đớn. Ngay lập tức, Forlan được đưa vào bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị gãy 3 xương sườn và tràn dịch phổi. Các bác sĩ phải tiến hành dẫn lưu để xử lý tình trạng nguy hiểm này. Theo truyền thông Uruguay, cựu tiền đạo hiện trong tình trạng ổn định và sẽ tiếp tục nằm viện theo dõi cho đến ngày 21/10.

Dù gặp chấn thương nghiêm trọng, Forlan khẳng định không hề có “ác ý” từ phía cầu thủ đối phương trong pha va chạm. Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời động viên và chúc anh sớm bình phục.

Forlan từng được xem là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay. Anh khoác áo nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như MU, Villarreal hay Atletico Madrid, để lại dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp mắt.

Trên đấu trường quốc tế, Forlan ghi 36 bàn sau 112 trận cho đội tuyển Uruguay và đặc biệt tỏa sáng tại World Cup 2010 khi giành danh hiệu Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất giải.

Khoảnh khắc Maguire đánh sập Anfield Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân nhà của Liverpool vào rạng sáng 20/10.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

