Forest sắp có HLV mới

Sean Dyche nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho ghế huấn luyện viên Nottingham Forest .

HLV Dyche, với phong cách thực tế cùng khả năng khích lệ đội bóng, có thể là chìa khóa để Forest cứu vãn mùa giải.

Trong bối cảnh khủng hoảng, Nottingham Forest đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới sau khi sa thải Ange Postecoglou chỉ sau 39 ngày tại vị. Theo các nguồn tin từ The Athletic, Sean Dyche – cựu huấn luyện viên Everton – đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất, trong khi Roberto Mancini dường như đã bị loại khỏi cuộc đua.

Hôm 18/10, Forest thông báo sa thải Postecoglou chỉ 18 phút sau thất bại 0-3 trước Chelsea tại sân City Ground, đánh dấu kỷ lục ngắn nhất cho một huấn luyện viên chính thức trong lịch sử Premier League. HLV người Australia được bổ nhiệm hồi tháng 9 để thay thế Nuno Espírito Santo, nhưng chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận Premier League, khiến Forest sa lầy ở vị trí thứ 18 bảng xếp hạng.

Chủ tịch Evangelos Marinakis, người sở hữu cả Olympiakos và Forest, dẫn dắt quá trình tuyển mộ HLV mới với sự hỗ trợ từ giám đốc thể thao toàn cầu Edu Gaspar và cố vấn Giannis Syrianos. Dyche, 54 tuổi, được đánh giá là "phù hợp hoàn hảo" với đội hình hiện tại, văn hóa câu lạc bộ và tình hình khẩn cấp. Là người cũ của Forest, Dyche sống gần sân City Ground và có các trợ lý lâu năm như Ian Woan cùng Steve Stone – cả hai đều là cựu cầu thủ Forest từ mùa giải cuối cùng câu lạc bộ tham dự châu Âu năm 1995/96.

Kinh nghiệm giúp Burnley và Everton khỏi xuống hạng cũng khiến Dyche trở thành lựa chọn lý tưởng để "ổn định con tàu" Forest giữa bão tố. Các cuộc đàm phán với Dyche đang ở giai đoạn cuối cùng, và Forest dự kiến ký hợp đồng với HLV này đến năm 2027. Thậm chí thỏa thuận có thể hoàn tất ngay trong tuần này, giúp Dyche kịp dẫn dắt trận Europa League gặp Porto vào ngày 23/10.