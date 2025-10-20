Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của MU sau trận thắng Liverpool

  • Thứ hai, 20/10/2025 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung vệ Harry Maguire trở thành tâm điểm trong phòng thay đồ sau chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool ở vòng 8 Premier League rạng sáng 20/10.

Cầu thủ MU chúc mừng Maguire.

Bàn thắng ở phút 84 của Maguire mang ý nghĩa 3 điểm, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của trung vệ sinh năm 1993 - người từng đối mặt với nhiều hoài nghi về phong độ và mất băng đội trưởng dưới thời HLV Erik ten Hag.

Sau trận, khi tiến vào phòng thay đồ, Maguire nhận được những tràng pháo tay, tiếng hò reo từ đồng đội và cả cái ôm của đội trưởng Bruno Fernandes.

HLV Ruben Amorim cũng bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến bầu không khí vui vẻ trong đội. Ông cho biết: “Tôi rất thích thấy các cầu thủ hạnh phúc, điều đó khiến tôi cũng hạnh phúc. Nhưng thật sự âm nhạc trong phòng thay đồ rất tệ. Gu âm nhạc của tôi hay hơn nhiều".

Bầu không khí trong phòng thay đồ của MU khá tích cực, khi "Quỷ đỏ" có chiến thắng thứ 4 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Dù từng thua Man City 0-3, thầy trò HLV Amorim vẫn gây ấn tượng khi đánh bại cả Chelsea và Liverpool.

Chiến thắng này càng thêm phần ngọt ngào khi nó khiến Liverpool nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi MU có được cú hích tinh thần mạnh mẽ. Với cá nhân Maguire, đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Nó càng ý nghĩa hơn khi pha lập công này giúp "Quỷ đỏ" kết liễu đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Trên bảng xếp hạng, MU đứng thứ 9, chỉ kém top 5 đúng 1 điểm.

Lammens gây sốt trước đại chiến Liverpool Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

mu Liverpool FC mu maguire

    Đọc tiếp

    Beckham gay chan dong MU? hinh anh

    Beckham gây chấn động MU?

    11 giờ trước 21:27 19/10/2025

    0

    Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

    Tottenham thua nguoc Aston Villa hinh anh

    Tottenham thua ngược Aston Villa

    10 giờ trước 22:08 19/10/2025

    0

    Tối 19/10, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý