Phản ứng của MU sau trận thắng Liverpool

Trung vệ Harry Maguire trở thành tâm điểm trong phòng thay đồ sau chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool ở vòng 8 Premier League rạng sáng 20/10.

Cầu thủ MU chúc mừng Maguire.

Bàn thắng ở phút 84 của Maguire mang ý nghĩa 3 điểm, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của trung vệ sinh năm 1993 - người từng đối mặt với nhiều hoài nghi về phong độ và mất băng đội trưởng dưới thời HLV Erik ten Hag.

Sau trận, khi tiến vào phòng thay đồ, Maguire nhận được những tràng pháo tay, tiếng hò reo từ đồng đội và cả cái ôm của đội trưởng Bruno Fernandes.

HLV Ruben Amorim cũng bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến bầu không khí vui vẻ trong đội. Ông cho biết: “Tôi rất thích thấy các cầu thủ hạnh phúc, điều đó khiến tôi cũng hạnh phúc. Nhưng thật sự âm nhạc trong phòng thay đồ rất tệ. Gu âm nhạc của tôi hay hơn nhiều".

Bầu không khí trong phòng thay đồ của MU khá tích cực, khi "Quỷ đỏ" có chiến thắng thứ 4 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Dù từng thua Man City 0-3, thầy trò HLV Amorim vẫn gây ấn tượng khi đánh bại cả Chelsea và Liverpool.

Chiến thắng này càng thêm phần ngọt ngào khi nó khiến Liverpool nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi MU có được cú hích tinh thần mạnh mẽ. Với cá nhân Maguire, đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Nó càng ý nghĩa hơn khi pha lập công này giúp "Quỷ đỏ" kết liễu đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Trên bảng xếp hạng, MU đứng thứ 9, chỉ kém top 5 đúng 1 điểm.

