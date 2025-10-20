Không thể xem thường HLV Lampard

Coventry City của HLV Frank Lampard bất bại 10 trận liên tiếp tại Championship và sở hữu hàng công ấn tượng.

Chỉ sau 10 tháng, HLV Lampard biến Coventry City từ đội trụ hạng thành ứng viên vô địch Championship.

Ở vòng 10 Championship cuối tuần qua, Coventry City hạ Blackburn 2-0 để dẫn đầu giải với 22 điểm sau 10 vòng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, Coventry City trở thành hiện tượng tại giải Championship khi bất bại từ đầu mùa, trong đó 5 trận gần nhất không thủng lưới bàn nào.

Đội bóng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng, trở thành ứng cử viên sáng giá cho tấm vé thăng hạng lên Premier League mùa giải tới. Kể từ khi Lampard tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2024, Coventry trải qua một sự lột xác đáng kinh ngạc. Từ vị trí thứ 17, chỉ cách nhóm xuống hạng 2 điểm năm ngoái, "Sky Blues" vươn lên nhóm dẫn đầu Championship.

Mùa này, Coventry chơi hay cả công lẫn thủ. Họ thắng 6, hoà 4 trận và chỉ để thủng lưới 7 bàn. Điều đáng kinh ngạc hơn là khả năng ghi bàn thắng của Coventry. Họ ghi tới 29 bàn – nhiều hơn 12 bàn so với đội có hàng công tốt thứ hai của giải. Đặc biệt, tỷ lệ ghi gần 3 bàn/trận của Coventry được coi là của hiếm.

Lampard, vốn chịu nhiều chỉ trích sau những nhiệm kỳ không thành công tại Chelsea và Everton, đang lấy lại danh tiếng với phong cách huấn luyện linh hoạt và khả năng khơi dậy tiềm năng của các cầu thủ. Với chuỗi trận ấn tượng và vị trí dẫn đầu, Coventry City tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu thăng hạng. Tuy nhiên, Lampard vẫn thận trọng: “Championship là giải đấu khắc nghiệt. Chúng tôi phải tập trung từng trận để duy trì phong độ.”

Người hâm mộ Coventry đang sống trong những ngày tháng mơ mộng, hy vọng “Super Frank” sẽ đưa đội bóng trở lại Premier League sau hơn hai thập kỷ vắng bóng. Câu hỏi lớn lúc này là liệu Coventry có thể duy trì phong độ hủy diệt này trong suốt 46 vòng đấu?