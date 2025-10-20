350 triệu euro đưa Vinicius và Rodrygo rời Real Madrid

Real Madrid được cho là lên kế hoạch thực hiện cuộc cải tổ lớn trong hè 2026, mở đầu bằng việc bán bộ đôi Vinicius Jr và Rodrygo.

Real ra giá bán 2 ngôi sao Brazil trên hàng công.

Theo Fichajes, Real kỳ vọng bán 2 ngôi sao người Brazil với tổng phí chuyển nhượng 350 triệu euro. Đây được xem là quyết định mang tính bước ngoặt, có thể thay đổi toàn bộ diện mạo hàng công của “Los Blancos”.

Chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá lại dự án tấn công hiện tại. Cả Vinicius và Rodrygo đều không đảm bảo vị trí chính thức trong hệ thống chiến thuật của tân thuyền trưởng Xabi Alonso. Real tin rằng việc bán 2 cầu thủ này không chỉ mang lại nguồn thu khổng lồ, mà còn mở ra cơ hội tái đầu tư cho những vị trí chủ chốt trong đội hình.

Con số 350 triệu euro được xem là mức giá tiêu chuẩn mà Real Madrid mong muốn, đủ để tài trợ cho các thương vụ bom tấn và giảm tải quỹ lương. Đây sẽ là nguồn lực giúp câu lạc bộ bước vào “chu kỳ thành công mới” với những bản hợp đồng chất lượng hơn, phù hợp với định hướng lâu dài.

Về phía các cầu thủ, Vinicius thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh cũng như các CLB giàu có ở Saudi Arabia, trong khi Rodrygo được liên hệ với một số ông lớn châu Âu, trong đó có Manchester City. Tuy nhiên, Real Madrid khẳng định chỉ xem xét các lời đề nghị phù hợp với định giá của họ.