Khoảnh khắc buồn của Endrick

Cầu thủ người Brazil khởi động rồi trở lại khu kỹ thuật trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Getafe vào rạng sáng 20/10.

Endrick không có cơ hội chứng tỏ bản thân.

Những phút cuối trận gặp Getafe, máy quay hướng về phía khu kỹ thuật của Real Madrid và ghi lại vẻ mặt chán chường của Endrick, bên cạnh đó là thủ môn dự bị Andriy Lunin. Cả hai đều chưa ra sân phút nào ở mùa giải năm nay.

Trước đó, Endrickd đã được HLV Xabi Alonso cho ra khởi động từ phút 65. Cầu thủ sinh năm 2007 thực hiện nghiêm túc với hy vọng được trao cơ hội nhưng rồi lại phải trở về ghế dự bị, bởi cái tên được chọn vào sân lại là Goncalo Garcia và Brahim Diaz. Kể từ khi bình phục chấn thương, "Pele mới" trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp ngồi dự bị.

Theo CaughtOffside, chân sút người Brazil khả năng rời Real Madrid theo dạng cho mượn trong tháng 1/2026 do không được trọng dụng tại Bernabeu. Nhiều đội bóng châu Âu, đặc biệt MU, đang dõi theo tình hình của Endrick.

Ở tuổi 19, Endrick được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá. Thời còn khoác áo Palmeiras, anh khiến cả châu Âu kinh ngạc với tốc độ, sức mạnh và sự tự tin đáng nể. Tuy nhiên, bước sang môi trường khắc nghiệt như La Liga, cầu thủ trẻ chưa thể thích nghi.

Với MU, HLV Ruben Amorim coi đây là cơ hội để bổ sung sức sáng tạo và đột biến cho hàng công đang thiếu ổn định. Hiện tại, "Quỷ đỏ" thiếu một phương án tấn công giàu năng lượng và bùng nổ. Endrick có thể mang đến thứ mà Old Trafford khao khát là sự ngẫu hứng kiểu Brazil.