6 cặp đấu làm rung chuyển vòng bảng World Cup 2026

|
Anh - Croatia (bảng L): Cuộc tái ngộ giữa Anh và Croatia gợi lại ký ức bán kết World Cup 2018. Đó là trận thua đầy tiếc nuối đối với "Tam sư". Lần này, với thế hệ tài năng mới như Jude Bellingham, Phil Foden hay Bukayo Saka, Anh quyết đòi lại món nợ cũ. Nhưng Croatia dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Luka Modric vẫn là đối thủ không bao giờ dễ khuất phục.
|
Pháp - Na Uy (bảng I): "Gã khổng lồ" đối đầu cỗ máy ghi bàn. Đương kim á quân Pháp chạm trán ẩn số thú vị Na Uy khi Erling Haaland sẵn sàng thách thức mọi hàng thủ. Kylian Mbappe và Haaland, hai biểu tượng của bóng đá hiện đại, hứa hẹn biến trận đấu thành sân khấu của những cú bứt tốc và dứt điểm nảy lửa.
|
Bồ Đào Nha - Colombia (bảng K): Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng đặt lên vai Cristiano Ronaldo. Ở kỳ cúp thế giới cuối cùng, chắc chắn CR7 rất muốn tỏa sáng để khép lại sự nghiệp huyền thoại. Trong khi đó, Colombia hồi sinh mạnh mẽ với lối đá tốc độ, giàu sức tấn công. Một cuộc đấu đầy cởi mở và tiềm ẩn bất ngờ.
|
Tây Ban Nha - Uruguay (bảng H): "La Roja" của thế hệ trẻ Pedri, Gavi và Lamine Yamal sẽ đụng một Uruguay luôn khó đoán với lối chơi giàu năng lượng. Nhà đương kim vô địch Euro được đánh giá là ứng cử viên vô địch World Cup và họ cần thể hiện điều đó ngay trong trận gặp Uruguay.
|
Brazil - Morocco (bảng C): Brazil luôn là ứng viên vô địch, nhưng Morocco - hiện tượng của World Cup 2022, giờ không còn là hiện tượng nữa. Họ thật sự trở thành một thế lực với lối chơi gắn kết và hàng thủ giàu kỷ luật. Cuộc so tài này sẽ kiểm chứng tham vọng thật sự của "Selecao".
|
Hà Lan - Nhật Bản (bảng F): Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với vị thế hoàn toàn khác sau màn trình diễn gây chấn động tại Qatar, quật ngã cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không còn là ẩn số. Do đó, "cơn lốc da cam" phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn khuất phục một Nhật Bản ngày càng bản lĩnh và sẵn sàng tạo thêm cú sốc ở vòng bảng.
|
Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.