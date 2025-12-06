6 cặp đấu làm rung chuyển vòng bảng World Cup 2026

Anh - Croatia (bảng L): Cuộc tái ngộ giữa Anh và Croatia gợi lại ký ức bán kết World Cup 2018. Đó là trận thua đầy tiếc nuối đối với "Tam sư". Lần này, với thế hệ tài năng mới như Jude Bellingham, Phil Foden hay Bukayo Saka, Anh quyết đòi lại món nợ cũ. Nhưng Croatia dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Luka Modric vẫn là đối thủ không bao giờ dễ khuất phục.