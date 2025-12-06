Kịch bản 16 năm trước trở lại ở World Cup 2026

Trận mở màn World Cup 2026 mang đến một sự trùng hợp đầy duyên nợ khi Mexico đối đầu Nam Phi - cặp đấu từng khai màn kỳ cúp thế giới 2010 tại Johannesburg.

16 năm trước, Nam Phi cầm hòa Mexico 1-1 ở trận khai màn World Cup.

Theo kết quả bốc thăm, Mexico nằm ở bảng A cùng Nam Phi, Hàn Quốc và đội thắng trong loạt play-off châu Âu nhánh D, với bốn đội Đan Mạch, Bắc Macedonia, CH Czech và CH Ireland sẽ tranh vé vào tháng 3. FIFA xác nhận Mexico - Nam Phi là trận khai màn ở World Cup 2026.

Lịch sử không đứng về phía El Tri. Từ trước đến nay, Mexico chưa từng thắng bất kỳ trận khai mạc kỳ World Cup nào. Chướng ngại đầu tiên lần này đến từ Nam Phi – đối thủ từng khiến họ vất vả 16 năm trước. Sau đó, Mexico khả năng chạm trán Hàn Quốc ở lượt hai. Hai đội mới đối đầu hồi tháng 9, và Mexico phải nhờ đến bàn thắng phút bù giờ mới giữ lại được một trận hòa.

Đối thủ cuối cùng vẫn là ẩn số cho đến khi vòng play-off châu Âu kết thúc. Nhưng dù là ai trong bốn đội châu Âu góp mặt, đó đều là thử thách thật sự với một Mexico đang cho thấy nhiều bất ổn. Những năm gần đây, phong độ phập phù và chuỗi kết quả gây thất vọng khiến đội bóng áo xanh không còn là chính mình.

Giới phân tích tại Mexico nhìn nhận El Tri luôn tự làm khó chính họ – từ kỳ vọng quá lớn, áp lực dư luận đến những hạn chế trong lối chơi. Mexico vẫn được xếp vào nhóm ứng viên vượt qua vòng bảng, nhưng soi kỹ từng chi tiết, đội bóng chủ nhà không mạnh như vẻ bề ngoài. World Cup 2026 vì thế mở ra với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít nỗi lo cho Mexico.

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội. Vòng bảng kết thúc vào ngày 27/6. Trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (New York) vào ngày 19/7.

Ông Trump nhảy ở lễ bốc thăm World Cup 2026 Đêm 5/12, Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy.