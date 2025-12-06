Modric khiến CĐV Anh run sợ

Sau lễ bốc thăm World Cup 2026, người hâm mộ tuyển Anh tiếp tục trải qua cảm giác bất an khi gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Croatia của Luka Modric.

Modric vẫn là đầu tàu của Croatia. Ảnh: Reuters.

Dù tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống số một, không ít CĐV vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về Croatia, đội tuyển từng nhiều lần gieo sầu cho “Tam sư” trong quá khứ. Lý do lớn nhất chính là sự hiện diện của Luka Modric, người sẽ bước sang tuổi 40 nhưng vẫn thi đấu ở đẳng cấp rất cao.

Ở mùa 2025/26, cựu sao Real Madrid vẫn giữ vai trò nhạc trưởng trong màu áo AC Milan, đội đang dẫn đầu Serie A. Phong độ ổn định ấy khiến không ít người hâm mộ Anh lo lắng trước viễn cảnh anh tiếp tục “hành hạ” đội tuyển của họ như những lần trước.

Tại vòng loại Euro 2008, Modric từng để lại màn trình diễn xuất sắc khi giúp Croatia đánh bại Anh ở cả hai lượt trận, khiến "Tam sư" lỡ hẹn với vòng chung kết.

Đến World Cup 2018, tiền vệ người Croatia một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh khi góp công lớn giúp đội nhà ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết, khiến giấc mơ vô địch thế giới của tuyển Anh thêm một lần dang dở.

Phải đến Euro 2020, Anh mới phục thù Croatia với chiến thắng 1-0 tại vòng bảng.

Modric sẽ bước sang tuổi 41 nếu góp mặt tại World Cup 2026. Tiền vệ này từng thừa nhận chưa có ý định dừng lại và sẽ tiếp tục cống hiến cho ĐTQG nếu được trao cơ hội. Sự xuất hiện của Modric giúp Croatia thêm tự tin khi tái ngộ tuyển Anh tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ngoài Anh và Croatia, bảng L còn có sự góp mặt của Ghana và Panama.

