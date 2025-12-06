Lịch thi đấu ác mộng của tuyển Anh tại World Cup 2026

Tuyển Anh đối mặt hành trình hơn 6.000 km nếu muốn chinh phục danh hiệu World Cup 2026.

Tuyển Anh có thể di chuyển liên tục nếu tiến sâu World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 6/12, Anh nằm cùng Croatia, Panama và Ghana. The Sun đánh giá đây không phải bảng đấu dễ, nhưng cũng không đến mức quá khắc nghiệt với đội bóng đến từ xứ sở sương mù. Tuy nhiên, nếu "Tam sư" hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, chặng đường tiếp theo sẽ rất gian nan.

Theo lịch dự kiến, tuyển Anh sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Croatia ngày 17/6 tại Dallas (Mỹ) hoặc Toronto (Canada). Sáu ngày sau, "Tam sư" chạm trán Ghana ở Boston hoặc trở lại Toronto. Lượt cuối vòng bảng gặp Panama sẽ diễn ra tại New York hoặc Philadelphia vào ngày 27/6.

Việc đứng đầu bảng L được xem là chìa khóa giúp HLV Thomas Tuchel và các học trò có hành trình dễ thở hơn ở vòng knock-out. Nếu giành ngôi nhất bảng, Anh sẽ gặp đội xếp thứ ba từ một bảng khác tại sân Mercedes-Benz (Atlanta). Nhưng mọi chuyện chỉ khó hơn từ đây.

Tuyển Anh phải trải qua nhiều chặng bay dài. Ảnh: Reuters.

Nếu vượt qua vòng 32 đội, “Tam sư” có thể gợi lại ký ức buồn ở sân Azteca (Mexico City), nơi đã xảy ra sự kiện “Bàn tay của Chúa” nổi tiếng năm 1986, để đối đầu chủ nhà Mexico. Sau đó, thầy trò HLV Tuchel nhiều khả năng đụng Brazil ở tứ kết. Nếu đi tiếp, họ có thể gặp Argentina của Lionel Messi tại Miami hoặc Atlanta.

Tính tổng cộng, nếu tuyển Anh đá tại Dallas, Boston và New Jersey rồi tiến đến trận chung kết, họ có thể phải di chuyển hơn 6.467 km, chưa kể quãng đường từ đại bản doanh chưa được xác định. Trường hợp đứng nhì bảng, con số ấy thậm chí tăng lên hơn 7.300 km.

Với lịch thi đấu dày đặc và hành trình di chuyển xuyên lục địa, tuyển Anh phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu World Cup.

