HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng 7 bàn?

  • Thứ sáu, 5/12/2025 21:23 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng 7-0 trước Malaysia tối 5/12, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt.

"HLV nào cũng mong cầu thủ sẽ ghi được nhiều bàn, ghi càng nhiều càng tốt. Chúng ta còn phải cạnh tranh với đối thủ trong bảng", ông Chung chia sẻ sau trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam trên sân Chonburi Daikin.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận bảng B SEA Games 33 là cực kỳ khó khăn. Ảnh: Minh Chiến.

7 bàn của tuyển nữ Việt Nam trận này được ghi bởi Thái Thị Thảo (hat-trick), Phạm Hải Yến (cú đúp), Trần Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Bích Thùy.

"Hôm nay là trận mở màn SEA Games. Lúc nào cũng thế, mở màn bao giờ cũng khó khăn. Nhưng chúng tôi đã vượt qua trận đấu đầu tiên. Malaysia là đối thủ lâu rồi tuyển nữ Việt Nam chưa gặp. Tôi thấy họ tiến bộ cũng nhiều, họ đã thắng Bangladesh, thắng Tajikistan... Tôi cũng hơi lo lắng lúc đầu, tôi nhắc các cầu thủ không được chủ quan, phải tập trung cao độ. Hôm nay, đội của tôi đã làm được", ông Chung nói.

Chiến thắng giúp tuyển nữ Việt Nam tạm thời vươn lên ngôi nhất bảng B SEA Games 33. Trước đó, tuyển nữ Myanmar thắng Philippines 2-1, giữ vị trí nhì bảng B.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận bảng B SEA Games 33 cực kỳ khó khăn. Ảnh: Minh Chiến, Hoàng Tùng.

Bảng B SEA Games năm nay được đánh giá cực kỳ khốc liệt với sự hiện diện của ba đội tuyển mạnh. Nữ Việt Nam là đương kim vô địch giải, nữ Myanmar là đương kim á quân giải Đông Nam Á mới đây trong khi nữ Philippines đại diện cho khu vực ở World Cup gần nhất. Thực lực ba đội tuyển khá tương đồng, hứa hẹn hai trận tới rất khó khăn với tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục: "Chúng tôi đạt được yêu cầu là không bị chấn thương, không thẻ vàng, giữ sức cho các trận sau. Nếu tinh ý, các anh sẽ thấy tôi sắp xếp đội hình xen kẽ già trẻ, không phải dùng toàn cầu thủ trẻ, cũng không phải toàn người lớn tuổi. Tôi mong VĐV trẻ tiến bộ và đã tạo cơ hội cho họ".

Sau trận này, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ. Ngày 8/12 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines. Nếu thắng, Huỳnh Như và đồng đội coi như đặt một chân vào bán kết.

Bảy bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Thanh Hà

từ Chonburi

