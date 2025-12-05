Khoảnh khắc Thái Thị Thảo bị lật cổ chân
Tiền vệ Thái Thị Thảo bị lật cổ chân và phải rời sân sau 15 phút khởi động, trong buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tối 4/12.
Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Tiền vệ Thái Thị Thảo bị lật cổ chân và phải rời sân sau 15 phút khởi động, trong buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tối 4/12.
Trong buổi tập chiều 4/12, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt khẳng định tuyển U22 Việt Nam sẽ cải thiện khả năng dứt điểm khi đối đầu U22 Malaysia.
Tuyển nữ Việt Nam liên tục phải bổ sung nước trong buổi tập, sử dụng các đồ dùng che chắn khi tập luyện dưới nắng gắt tại Thái Lan.
Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.
Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.
Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.
Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.
Hôm 29/11, thần đồng 18 tuổi Ayumu Kameda ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp giúp Kataller Toyama hạ Blaublitz Akita 4-1 để trụ lại hạng giải hạng Nhì Nhật Bản. Nếu không có pha lập công này, Kataller Toyama sẽ rớt hạng vì hiệu số phụ.
Sáng 30/11, Vitor Roque sút trượt ở khoảng cách 5,5 m góp phần khiến Palmeiras thua Flamengo 0-1 ở chung kết Copa Libertadores 2025.
Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.