Lễ bốc thăm World Cup 2026 kéo dài lê thê đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Lễ bốc thăm World Cup 2026 gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 6/12, lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy (Washington D.C.), do Rio Ferdinand dẫn dắt, thu hút sự chú ý lớn. Tuy nhiên, thay vì đi thẳng vào phần bốc thăm như người hâm mộ chờ đợi, chương trình kéo dài hơn một giờ với các tiết mục ca nhạc, phỏng vấn và cả khoảnh khắc trao giải gây tranh cãi dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không ít khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí có người hài hước cho rằng phần bốc thăm chỉ là phụ, còn biểu diễn nghệ thuật mới được ưu tiên.

Một CĐV bình luận: “Tôi có xem nhầm chương trình không nhỉ? Đây là lễ bốc thăm mà". Tài khoản khác nhận xét: “Chương trình dài lê thê, thực sự gây mất thời gian". Một người hâm mộ khác viết: “Chủ nhà Mỹ biến lễ bốc thăm thành một chương trình tạp kỹ à?”

John McGinn, đội trưởng Aston Villa và trụ cột của tuyển Scotland, cũng không giấu được sự sốt ruột. Anh đăng lên mạng xã hội bức ảnh “bộ xương đeo tai nghe”, ám chỉ việc mình đã “chờ đến hóa đá” trước khi phần bốc thăm chính thức bắt đầu. Bài đăng nhanh chóng lan truyền và thu hút lượng tương tác lớn.

Tuyển Scotland của McGinn rơi vào bảng C, chung bảng với Brazil, Morocco và Haiti. Đây là thử thách không hề dễ dàng khi cả ba đối thủ đều được đánh giá rất khó bị đánh bại.

