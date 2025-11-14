Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo
Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Hành động trêu chọc cầu thủ Nathan Collins (Ireland) của Cristiano Ronaldo khiến anh bị chỉ trích trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.
Rạng sáng 14/11, Cameroon của Bryan Mbeumo và Andre Onana thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off, qua đó mất vé dự World Cup 2026.
Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.
Đoạn clip quay lại cảnh Neymar nhiều lần tỏ thái độ với đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.
Dàn sao tuyển Pháp nổi tiếng với gu ăn mặc sành điệu mỗi khi đến trung tâm Clairefontaine hội quân, chuẩn bị cho các giải đấu lớn.
Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc Tomas Araujo đá phản lưới nhà gây sốt trên mạng xã hội trong trận hòa 2-2 của Benfica trước Casa trên sân nhà hôm 10/11.
Trong cơn bão tuyết tại TD Place (Ottawa) hôm 9/11, David Rodriguez ghi 2 bàn giúp Atletico Ottawa thắng Cavalry FC 2-1 và lần đầu đăng quang giải Ngoại hạng Canada.
Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.
Cristiano Ronaldo Jr gây sốt trên mạng xã hội với pha xử lý như một trung vệ thực thụ trong trận đấu gần nhất của đội trẻ Al Nassr.