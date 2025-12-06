Kịch bản Ronaldo gặp Messi tại World Cup 2026

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 rạng sáng 6/12 đã mở ra viễn cảnh về một trận cầu kinh điển, khi Lionel Messi sẽ đối đầu Cristiano Ronaldo.

Messi có thể chạm trán Ronaldo tại World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, Argentina, đương kim vô địch thế giới, sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Algeria ở bảng J. Nếu Messi xác nhận tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, anh sẽ bước vào giải đấu lịch sử ở tuổi 39.

Ngoài Algeria, các đối thủ của Argentina tại vòng bảng còn có Áo và Jordan. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa tầm để thầy trò HLV Lionel Scaloni hướng đến mục tiêu nhất bảng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng chuẩn bị cho giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Bồ Đào Nha rơi vào bảng K, chung với Uzbekistan, Colombia và đội thắng play-off giữa CH Congo, Jamaica hoặc New Caledonia.

Với lực lượng đồng đều cùng kinh nghiệm dày dạn của Ronaldo, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá nam với 143 pha lập công, Bồ Đào Nha cũng đặt mục tiêu đứng đầu bảng.

Nếu cả hai siêu sao đều hoàn thành nhiệm vụ đứng nhất tại vòng bảng, sau đó vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội, người hâm mộ có thể được chứng kiến cuộc đối đầu mà cả thế giới mong chờ tại tứ kết. Đây rất có thể là lần cuối cùng hai tượng đài bóng đá tranh tài tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026, hứa hẹn sẽ trở thành sân khấu cuối cùng để Messi và Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế bằng những khoảnh khắc đáng nhớ.

