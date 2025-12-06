Phản ứng của HLV Bồ Đào Nha sau lễ bốc thăm World Cup

HLV Roberto Martinez tự tin khi Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu được xem là vừa sức tại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đặt mục tiêu dẫn đầu vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bốc thăm rạng sáng 6/12, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K, chung với Uzbekistan, Colombia và đội thắng play-off giữa CH Congo, Jamaica hoặc New Caledonia.

Dù đánh giá cao cơ hội đi tiếp, HLV Roberto Martinez vẫn giữ sự khiêm tốn khi nói về thực lực của đội nhà. Ông cho biết: "Những đội từng vô địch World Cup mới thực sự là ứng viên hàng đầu tại giải năm nay. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha đã có những bước tiến quan trọng. Chúng tôi tràn đầy sự tự tin và phấn khích cho giải đấu sắp tới. Mục tiêu là làm được điều mà bóng đá Bồ Đào Nha chưa từng làm trước đây".

Khi được hỏi về vai trò của Ronaldo tại World Cup 2026, cựu HLV Everton chia sẻ: "Sự khao khát giúp Ronaldo trở thành hình mẫu cho mọi cầu thủ. Cậu ấy là đội trưởng, là tấm gương và là nhân tố rất quan trọng của tập thể".

Sở hữu lực lượng đồng đều cùng kinh nghiệm dày dạn của Ronaldo, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử với 143 pha lập công, Bồ Đào Nha đặt mục tiêu đứng đầu bảng K.

Nếu điều này xảy ra, cùng việc Argentina cũng đứng đầu bảng J, Ronaldo và Messi sẽ có cơ hội đối đầu nhau tại tứ kết World Cup 2026. Đây chắc chắn là màn đại chiến được cả thế giới mong đợi.

World Cup 2026 cũng đánh dấu cột mốc lần thứ 6 góp mặt tại giải đấu của cả Messi và Ronaldo, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

