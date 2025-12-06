Ứng cử viên vô địch World Cup 2026

Theo mô hình dự đoán của Opta, Tây Ban Nha là đội có khả năng cao nhất đăng quang World Cup 2026 với tỷ lệ 17%.

Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất ở World Cup 2026.

Nếu kịch bản thành hiện thực, "La Roja" sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử hai lần giữ đồng thời hai danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới và châu Âu, sau giai đoạn vàng son 2008-2012. Hiện họ là đương kim vô địch EURO 2024.

Xếp sau Tây Ban Nha là Pháp với 14,1%. Đội bóng áo lam, vốn duy trì sự ổn định đáng nể trong các giải đấu lớn gần một thập kỷ, tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch trên đất Bắc Mỹ.

Tuyển Anh đứng thứ ba với 11,8%, tỷ lệ phản ánh sức mạnh của thế hệ đầy tài năng mà HLV Thomas Tuchel đang dẫn dắt. Đương kim vô địch thế giới Argentina, sau kỳ World Cup 2022 huy hoàng, chỉ xếp thứ tư với 8,7%, trong bối cảnh đội hình đang bước vào giai đoạn chuyển giao.

Những đội tuyển giàu truyền thống khác như Đức (7,1%), Bồ Đào Nha (6,6%), Brazil (5,6%) và Hà Lan (5,2%) đều góp mặt trong nhóm ứng viên, nhưng không còn chiếm vị thế áp đảo như các kỳ World Cup trước.

Ở nhóm phía sau, có một bất ngờ đáng chú ý khi Na Uy, dù chưa từng tạo dấu ấn lớn tại World Cup, lại được Opta đánh giá 2,3%. Tỷ lệ vượt qua cả Colombia, Bỉ, Uruguay hay Croatia. Lý do hàng đầu đến từ phong độ xuất sắc và tiềm năng bùng nổ của thế hệ cầu thủ trẻ, đặc biệt là Erling Haaland.

Trong số các đội chủ nhà, Mỹ chỉ có 0,9% cơ hội vô địch, ngang Nhật Bản. Mexico ở mức 1,3%, trong khi Canada không góp mặt trong top 20.

Dự đoán của Opta cho thấy cán cân quyền lực bóng đá thế giới có sự dịch chuyển. Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ, Argentina giảm sức, còn những đội từng thống trị như Brazil hay Đức phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn tranh ngôi vương vào mùa hè 2026.