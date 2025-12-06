HLV Tuchel không vui với kết quả bốc thăm World Cup

HLV Zlatko Dalić tiết lộ phản ứng của Thomas Tuchel khi Anh rơi vào bảng đấu có Croatia.

Với lịch thi đấu dày đặc và hành trình di chuyển xuyên lục địa, tuyển Anh phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu World Cup.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 6/12, Anh nằm cùng Croatia, Panama và Ghana. HLV trưởng tuyển Croatia, Zlatko Dalić, hé lộ cuộc trò chuyện ngắn với người đồng nghiệp Tuchel ngay sau lễ bốc thăm.

Ông nói: “Tuchel cũng không vui chút nào khi phải gặp Croatia ngay trận mở màn. Ông ấy nói thẳng với tôi rằng: ‘Chúng ta đáng ra phải gặp nhau ở tứ kết cơ, chứ không phải ngay trận đầu tiên của vòng bảng’. Nhưng bốc thăm là vậy, chẳng ai vui cả – cả tuyển Anh lẫn chúng tôi".

Đây không phải bảng đấu dễ với cả Anh lẫn Croatia. Và nếu hai đội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, chặng đường tiếp theo sẽ rất gian nan.

Dẫu vậy, HLV Dalić cho rằng chính các đối thủ ở World Cup mới nên sợ Croatia, chứ không phải ngược lại: “Ai cũng muốn tránh Croatia cả. Chúng tôi đã tạo ra những phép màu ở hai kỳ World Cup gần nhất".

Theo lịch dự kiến, tuyển Anh mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Croatia ngày 17/6 tại Dallas (Mỹ) hoặc Toronto (Canada). Sáu ngày sau, "Tam sư" chạm trán Ghana ở Boston hoặc trở lại Toronto. Lượt cuối vòng bảng gặp Panama sẽ diễn ra tại New York hoặc Philadelphia vào ngày 27/6.