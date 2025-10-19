Saudi Arabia khiến Real Madrid rung chuyển

Theo Fichajes, Saudi Arabia đang hướng về thủ đô Madrid với tham vọng chiêu mộ ba ngôi sao lớn của Real gồm Antonio Rudiger, David Alaba và Vinicius Junior.

Saudi Arabia có kế hoạch đầy tham vọng khi quan tâm tới 3 cầu thủ Real Madrid.

Trong số đó, Alaba được cho là gần nhất với cánh cửa ra đi. Hợp đồng của hậu vệ người Áo sẽ hết hạn vào năm 2026 và Real Madrid không có ý định gia hạn. Chấn thương liên miên cùng mức lương cao khiến ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm tính đến phương án thay thế Alaba cho mùa giải tới.

Trường hợp của Rudiger phức tạp hơn. Hợp đồng của trung vệ người Đức cũng sắp hết hạn, và dù Real vẫn muốn lắng nghe kế hoạch tương lai của trung vệ này, nội bộ đội bóng lại đang nghiêng về phương án để cầu thủ ra đi.

Rudiger hiện dính chấn thương, khiến quá trình đàm phán bị đình trệ. Trong khi đó, phía Saudi Arabia đã gửi đến người đại diện của anh một đề nghị “khó cưỡng”, gồm mức lương khổng lồ cùng bản hợp đồng dài hạn.

Câu chuyện với Vinicius khác hoàn toàn. Ngôi sao người Brazil là biểu tượng của hàng công Real Madrid và là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Đối với các CLB Saudi Arabia, chiêu mộ Vinicius là một cú nổ truyền thông, có thể giúp họ nâng cao hình ảnh với thế giới.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ. Vinicius hiện còn ràng buộc với Real đến năm 2027. Nếu muốn có chữ ký của cầu thủ 25 tuổi, phía Saudi Arabia sẽ phải bỏ ra khoản phí kỷ lục cùng một chiến dịch táo bạo để thuyết phục.

Bất chấp những rào cản, việc Saudi Arabia liên tục nhắm đến các ngôi sao đẳng cấp cho thấy họ chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau Cristiano Ronaldo, Neymar hay Benzema, dường như giấc mơ "châu Âu hóa" bóng đá Trung Đông vẫn đang tiếp tục được nuôi dưỡng.