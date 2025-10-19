Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Saudi Arabia khiến Real Madrid rung chuyển

  • Chủ nhật, 19/10/2025 18:35 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Theo Fichajes, Saudi Arabia đang hướng về thủ đô Madrid với tham vọng chiêu mộ ba ngôi sao lớn của Real gồm Antonio Rudiger, David Alaba và Vinicius Junior.

Saudi Arabia có kế hoạch đầy tham vọng khi quan tâm tới 3 cầu thủ Real Madrid.

Trong số đó, Alaba được cho là gần nhất với cánh cửa ra đi. Hợp đồng của hậu vệ người Áo sẽ hết hạn vào năm 2026 và Real Madrid không có ý định gia hạn. Chấn thương liên miên cùng mức lương cao khiến ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm tính đến phương án thay thế Alaba cho mùa giải tới.

Trường hợp của Rudiger phức tạp hơn. Hợp đồng của trung vệ người Đức cũng sắp hết hạn, và dù Real vẫn muốn lắng nghe kế hoạch tương lai của trung vệ này, nội bộ đội bóng lại đang nghiêng về phương án để cầu thủ ra đi.

Rudiger hiện dính chấn thương, khiến quá trình đàm phán bị đình trệ. Trong khi đó, phía Saudi Arabia đã gửi đến người đại diện của anh một đề nghị “khó cưỡng”, gồm mức lương khổng lồ cùng bản hợp đồng dài hạn.

Câu chuyện với Vinicius khác hoàn toàn. Ngôi sao người Brazil là biểu tượng của hàng công Real Madrid và là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Đối với các CLB Saudi Arabia, chiêu mộ Vinicius là một cú nổ truyền thông, có thể giúp họ nâng cao hình ảnh với thế giới.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ. Vinicius hiện còn ràng buộc với Real đến năm 2027. Nếu muốn có chữ ký của cầu thủ 25 tuổi, phía Saudi Arabia sẽ phải bỏ ra khoản phí kỷ lục cùng một chiến dịch táo bạo để thuyết phục.

Bất chấp những rào cản, việc Saudi Arabia liên tục nhắm đến các ngôi sao đẳng cấp cho thấy họ chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau Cristiano Ronaldo, Neymar hay Benzema, dường như giấc mơ "châu Âu hóa" bóng đá Trung Đông vẫn đang tiếp tục được nuôi dưỡng.

Endrick chi 250.000 euro dựng phòng gym kiểu Ronaldo

Giữa lúc nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê với mạng xã hội và những hợp đồng quảng cáo, Endrick – ngôi sao mới của Real Madrid – chọn một con đường khác: đầu tư vào chính cơ thể mình.

2 giờ trước

MU quan tâm Endrick

MU cân nhắc mượn tiền đạo Endrick của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 dù thương vụ được đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro.

27:1610 hôm qua

Hình ảnh Endrick bên vợ hơn 5 tuổi

Giữa lúc tương lai tại Real Madrid mờ mịt, Endrick chọn cách tạm thời "trốn chạy khỏi Bernabeu" cùng cô vợ hơn 5 tuổi.

17:39 17/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Bo mat that cua bong da Malaysia hinh anh

Bộ mặt thật của bóng đá Malaysia

16 phút trước 18:35 19/10/2025

0

Bóng đá Malaysia những tuần qua chẳng khác nào một bộ phim cao bồi thời hiện đại. Ở đó, sự kịch tính, hỗn loạn và những cú ngoặt khó tin liên tiếp nổ ra, khiến tất cả sửng sốt.

Liverpool lat nguoc the co Man United hinh anh

Liverpool lật ngược thế cờ Man United

2 giờ trước 16:52 19/10/2025

0

Từng bị Man United bỏ xa cả trong lẫn ngoài sân cỏ đầu thập niên 2010, Liverpool nay đã trở lại mạnh mẽ - không chỉ giành lại vị thế trên sân mà còn trở thành đối trọng đáng gờm về tài chính.

Khoi dau ac mong cua Jobe Bellingham hinh anh

Khởi đầu ác mộng của Jobe Bellingham

2 giờ trước 16:49 19/10/2025

0

Từng được kỳ vọng sẽ bước theo con đường huy hoàng của người anh Jude, nhưng Jobe Bellingham đang dần sa vào vòng xoáy áp lực, sai lầm và rắc rối ngoài sân cỏ.

