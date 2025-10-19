Endrick chi 250.000 euro dựng phòng gym kiểu Ronaldo

Giữa lúc nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê với mạng xã hội và những hợp đồng quảng cáo, Endrick – ngôi sao mới của Real Madrid – chọn một con đường khác: đầu tư vào chính cơ thể mình.

Endrick hiện làm việc thường xuyên với Jonathan Guimarães, HLV thể lực người Brazil sinh sống tại Tokyo.

Ở tuổi 19, anh vừa lắp đặt một phòng gym trị giá 250.000 euro tại nhà riêng ở Madrid, mô phỏng theo hệ thống từng phục vụ Messi và Cristiano Ronaldo trong thời kỳ đỉnh cao.

Từ Tokyo đến Madrid: sự ám ảnh mang tên thể lực

Endrick hiện làm việc thường xuyên với Jonathan Guimarães, HLV thể lực người Brazil sinh sống tại Tokyo. Hai người vẫn duy trì giáo án tập luyện riêng song song với kế hoạch của Real Madrid, tập trung vào phục hồi cơ bắp và tăng khả năng bứt tốc - yếu tố từng khiến cầu thủ trẻ này tỏa sáng ở Palmeiras.

Phòng gym mới của Endrick được thiết kế và lắp đặt bởi nhóm kỹ sư từng làm việc với Messi và Ronaldo khi họ còn thi đấu tại La Liga. Toàn bộ thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất, có hệ thống cảm biến phân tích chuyển động, điều chỉnh tải trọng theo trạng thái thể chất của người tập. Giới chuyên môn ước tính tổng chi phí lên tới 250.000 euro, nhưng với Endrick, đó là một khoản đầu tư cho tương lai dài hạn.

Theo Thiago Freitas, giám đốc điều hành Roc Nation Sports - đơn vị đại diện của Endrick - đây không chỉ là một dự án xa hoa mà là triết lý phát triển nghề nghiệp: “Những cầu thủ có khát khao duy trì đẳng cấp hàng đầu luôn phải tái đầu tư cho bản thân, dù bằng công nghệ hay phương pháp huấn luyện. Chuẩn bị cho một cầu thủ 16 tuổi khác hẳn so với khi họ ở tuổi 18 hay 21. Có mục tiêu ngắn hạn mỗi tuần, nhưng quan trọng hơn là tầm nhìn dài hạn”.

Endrick đang nỗ lực hồi sinh sự nghiệp tại châu Âu.

Triết lý ấy giải thích vì sao Endrick, ngay từ khi mới 15 tuổi, đã được Roc Nation bố trí huấn luyện viên thể lực riêng, đi cùng anh trong mọi chuyến tập huấn và thi đấu. Không ngạc nhiên khi thể hình và khả năng bứt tốc của tiền đạo người Brazil luôn nằm trong nhóm nổi bật nhất lứa cầu thủ sinh năm 2006.

Trở lại sau những tháng ngày đau đớn

Dẫu vậy, hành trình đến đỉnh cao chưa bao giờ dễ dàng. Endrick vừa trải qua hai chấn thương cơ liên tiếp, khiến anh phải nghỉ thi đấu gần 5 tháng và bỏ lỡ cơ hội khoác áo tuyển Brazil trong đợt tập trung gần nhất của HLV Carlo Ancelotti. Anh chỉ trở lại danh sách thi đấu hôm 20/9 trong trận gặp Espanyol và ngồi dự bị ở 5 trận kế tiếp.

Lần ra sân gần nhất của tiền đạo số 9 Real Madrid là ngày 18/5, khi anh dính chấn thương gân kheo phải trong trận gặp Sevilla ở vòng áp chót La Liga. Hè qua, chấn thương tái phát ngay trước chuyến du đấu Mỹ dự Club World Cup, buộc anh phải nghỉ dài hạn.

Với phòng tập riêng đạt chuẩn quốc tế và một đội ngũ hỗ trợ toàn diện, Endrick đang từng bước “xây dựng lại” bản thân. Giữa thời đại mà tài năng trẻ dễ bị cuốn theo hào quang, chàng trai 19 tuổi chọn con đường ít ồn ào hơn nhưng bền vững hơn - đầu tư cho sức khỏe, để sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước.

Bởi ở Real Madrid, tài năng là điều kiện cần - nhưng thể lực và ý chí mới là điều kiện đủ để tồn tại.