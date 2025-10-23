Cú sốc với Barcelona

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona nhận tin dữ trước thềm El Clasico khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bác bỏ kháng cáo về án phạt thẻ đỏ của HLV Hansi Flick.

HLV Hansi Flick bị cấm chỉ đạo ở El Clasico.

HLV người Đức sẽ phải nghỉ một trận sau khi bị truất quyền chỉ đạo ở trận thắng Girona 2-1 hôm 18/10. Trợ lý Marcus Sorg tạm dẫn dắt đội bóng tại Santiago Bernabeu trong trận đấu được chờ đợi nhất La Liga.

Theo AS, Ủy ban Kỷ luật RFEF cho biết hồ sơ mà Barcelona đưa ra không đủ để hủy bỏ án phạt. Flick nhận 2 thẻ vàng liên tiếp từ trọng tài Jesus Gil Manzano vì lỗi phản ứng. Barcelona lập luận rằng bản báo cáo "không phản ánh đúng sự việc", nhưng Ủy ban khẳng định "không có bằng chứng nào bác bỏ lập luận của trọng tài".

Chủ tịch Joan Laporta mạnh mẽ bảo vệ HLV sau quyết định, gọi cách xử lý của trọng tài quá mức và bất công. Ông Laporta nhấn mạnh: "Chúng tôi đã kháng cáo cả 2 thẻ cho HLV. Trọng tài đã vượt quá giới hạn. Tôi biết khó để lật án, nhưng chúng tôi luôn đứng về phía HLV".

Án treo giò của Flick đến vào thời điểm nhạy cảm, khi Barcelona đang kém Real Madrid 2 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức, đội bóng đã cải thiện kỷ luật, lối chơi pressing và tấn công linh hoạt.

Việc HLV Flick theo dõi từ khán đài sẽ một mất mát lớn trước Real Madrid đang có phong độ cao. Barcelona vừa thắng đậm Olympiacos 6-1 tại Champions League, tạo bước đà tinh thần trước El Clasico, nhưng tình hình sẽ cực kỳ khó khăn ở Bernabu khi không có HLV trên băng ghế chỉ đạo.

