Lý do De Ligt thăng hoa

Trung vệ Matthijs de Ligt khẳng định bản thân bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Manchester United.

Bước vào mùa giải thứ hai tại Old Trafford, De Ligt chia sẻ với MUTV: "Tôi cảm thấy đang tiến tới độ chín sự nghiệp. Là một trung vệ, thường từ 29-31 tuổi là thời điểm tốt nhất, còn tôi mới 26 tuổi nhưng đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm. Tôi hy vọng sẽ duy trì phong độ này".

Tung vệ người Hà Lan nhấn mạnh: "Điều quan trọng là tôi có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 5 hay 6 năm qua tôi có một mùa hè không bị ảnh hưởng bởi chuyển nhượng, chấn thương hay giải đấu lớn. Lần cuối cùng là mùa cuối ở Ajax và đó là một trong những mùa giải tốt nhất sự nghiệp. Giai đoạn tiền mùa giải rất quan trọng, giúp tôi đạt phong độ tốt về cả thể chất lẫn tinh thần".

De Ligt cũng khẳng định tầm quan trọng của môi trường tập thể: "Sự tự tin cũng đến từ các đồng đội và HLV, họ giúp tôi cảm thấy an tâm trên sân. Tôi dần quen với tốc độ của Premier League, giúp tôi thích nghi tốt hơn. Những yếu tố này là nền tảng đưa tôi đến với phong độ hiện tại".

Hiện tại, De Ligt dẫn đầu Premier League về loạt thông số phòng ngự gồm 37 pha tranh chấp thành công, 468 lần chạm bóng, 42 pha giải vây, 45 pha tranh chấp bóng bổng, thắng 25 lần không chiến, 24 lần đoạt bóng, 12/15 pha tắc bóng thành công, và 9 pha cản phá.

Những thống kê cho thấy De Ligt đang trở thành mắt xích quan trọng dưới thời HLV Ruben Amorim và là trung vệ chủ chốt của MU. Với phong độ ổn định, De Ligt hứa hẹn tiếp tục là trụ cột của "Quỷ đỏ" trong những năm tới.