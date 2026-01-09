Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản lạ trong lịch sử Premier League

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:15 (GMT+7)
Viễn cảnh chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Anh có thể trở thành hiện thực nếu West Ham và Wolves cùng rớt hạng Premier League mùa này.

West Ham đứng trước nguy cơ xuống hạng.

West Ham đang chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Hôm 8/1, thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest khiến "Búa tạ" tiếp tục đứng cách nhóm an toàn tới 7 điểm.

Nguy cơ xuống hạng của West Ham đang ở mức báo động. Theo Opta, khả năng rớt hạng của đội bóng thành London chạm mốc 88,76%.

Trong trường hợp West Ham và Wolves cùng xuống hạng, lần đầu tiên trong suốt 137 năm tồn tại của giải đấu cao nhất nước Anh sẽ không còn bất kỳ CLB nào bắt đầu bằng chữ "W" góp mặt ở hạng đấu số một, trừ khi Watford, Wrexham hoặc West Brom thăng hạng.

Trong khi đó, cơ hội trụ hạng của Wolves gần như không còn, khi Opta chỉ đánh giá khả năng sống sót của "Bầy sói" là 0,73%. Ở chiều ngược lại, Championship chứng kiến cuộc đua thăng hạng đầy biến động. Watford hiện xếp thứ 6, Wrexham bám sát ngay phía sau, còn West Brom chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuối năm ngoái, cựu tiền vệ Jamie O’Hara từng gây tranh cãi khi cho rằng nếu West Ham rớt hạng, họ không nên tiếp tục sử dụng sân Olympic. Theo O’Hara, việc Championship phải tổ chức các trận đấu tại sân vận động từng gắn với những kỳ tích Olympic là "không thể chấp nhận".

